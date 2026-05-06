Rusia ignora el alto el fuego unilateral de Ucrania y lanza decenas de drones

Esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 93ra Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar muestra el lugar donde impactó una bomba aérea guiada en Kramatorsk, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 5 de mayo de 2026. (Iryna Rybakova/93ra Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar via AP) AP

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania no había respetado su propio alto el fuego y sostuvo que las defensas antiaéreas derribaron 53 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexionada ilegalmente y el mar Negro entre la noche del martes y el amanecer del miércoles.

Moscú no había dado ninguna indicación oficial de que fuera a acatar el alto el fuego de Kiev, y había pocas esperanzas de una pausa en las hostilidades mientras la guerra se adentra en su quinto año tras la invasión total de Rusia a su vecino. Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener la guerra durante el último año no han dado resultado.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, había anunciado la medida después de que Rusia dijera que haría su propio alto el fuego unilateral durante dos días más adelante esta semana, durante las celebraciones del 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El líder ucraniano advirtió que cualquier violación del alto el fuego desencadenaría una respuesta militar.

Las fuerzas rusas lanzaron 108 drones y tres misiles durante la noche, informó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, y los ataques continuaron a lo largo de la noche y hasta la mañana del miércoles.

“Moscú volvió a ignorar un llamado realista y justo para poner fin a las hostilidades, respaldado por otros estados y organizaciones internacionales”, escribió Sybiha en una publicación en X.

Los ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania mataron al menos a 22 personas y dejaron más de 80 heridas el martes, indicaron las autoridades.

La propuesta de Moscú de detener los combates el viernes y el sábado sigue un patrón de Rusia de declarar breves altos el fuego unilaterales durante la guerra, programados para coincidir con diversas festividades, más recientemente la Pascua ortodoxa.

Esas suspensiones de los combates no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre los dos bandos.

Sybiha señaló que las acciones de Rusia dejaron al descubierto que sus llamados a un alto el fuego separado en torno al 9 de mayo no eran sinceros. “A Putin solo le importan los desfiles militares, no las vidas humanas”, expresó.

El diplomático pidió aumentar la presión internacional sobre Moscú, incluidas nuevas sanciones, aislamiento diplomático, medidas de rendición de cuentas por crímenes de guerra y una ampliación del apoyo militar y civil a Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP