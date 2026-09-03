Rusia cerrará los centros culturales del Instituto Goethe alemán

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el ministro de Exteriores del país, Sergey Lavrov, durante una cumbre con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en un aparte del Foro Económico Oriental, en Vladivostok, Rusia, el 3 de septiembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

La medida se toma después de que Berlín culpó a Moscú de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en la capital alemana.

Lavrov explicó que se cerrarán los centros culturales del Instituto Goethe de Alemania en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, y añadió que cualquier otra respuesta mostraría una falta de “dignidad” por parte de Rusia.

En una intervención en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Lavrov dijo que Alemania “no podía no haber entendido” que el cierre de la Casa Rusa “significaría el fin de su presencia cultural en Rusia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP