americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rusia cerrará los centros culturales del Instituto Goethe alemán

Rusia cerrará centros culturales alemanes en todo el país, manifestó el jueves el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el ministro de Exteriores del país, Sergey Lavrov, durante una cumbre con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en un aparte del Foro Económico Oriental, en Vladivostok, Rusia, el 3 de septiembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el ministro de Exteriores del país, Sergey Lavrov, durante una cumbre con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en un aparte del Foro Económico Oriental, en Vladivostok, Rusia, el 3 de septiembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

La medida se toma después de que Berlín culpó a Moscú de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en la capital alemana.

Lavrov explicó que se cerrarán los centros culturales del Instituto Goethe de Alemania en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, y añadió que cualquier otra respuesta mostraría una falta de “dignidad” por parte de Rusia.

En una intervención en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Lavrov dijo que Alemania “no podía no haber entendido” que el cierre de la Casa Rusa “significaría el fin de su presencia cultural en Rusia”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Lindsay Clancy mira a su abogado, Kevin Reddington, mientras el jurado continúa deliberando en su juicio por asesinato en el Tribunal Superior en Plymouth, Massachusetts, el martes 1 de septiembre de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool)

Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

Destacados del día

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter