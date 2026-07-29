Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo y emite orden de búsqueda

La administración de Telegram no ha eliminado “numerosos canales, chats y bots” que “son utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia, indicó en un comunicado el miércoles el Servicio Federal de Seguridad, también conocido como el FSB.

Los cargos contra Durov se producen mientras Rusia restringe Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del país. Durov anunció a principios de este año que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.