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Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo y emite orden de búsqueda

MOSCÚ (AP) — Las autoridades rusas han acusado a Pavel Durov, fundador de la aplicación de mensajería Telegram, de "colaborar con el terrorismo” y le pusieron en una lista internacional de personas buscadas, según indicó el miércoles la principal agencia de seguridad interna de Rusia.

La administración de Telegram no ha eliminado “numerosos canales, chats y bots” que “son utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia, indicó en un comunicado el miércoles el Servicio Federal de Seguridad, también conocido como el FSB.

Los cargos contra Durov se producen mientras Rusia restringe Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del país. Durov anunció a principios de este año que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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