Rumania inicia cierre de reactor nuclear por bajos niveles del Danubio

El calor y la falta de lluvia han dejado el río Danubio en mínimos históricos y obligaron a la central de Cernavoda, de propiedad estatal, a detener su primer reactor a finales de julio. La planta representa alrededor del 20% de la generación eléctrica del país cuando opera a plena capacidad y utiliza agua del río para enfriar sus dos reactores.

“La decisión de llevar a cabo un apagado controlado de la Unidad 2 estuvo determinada por la continua y significativa disminución del nivel del río Danubio”, indicó el operador de la planta, Nuclearelectrica, en un comunicado el jueves dirigido a la Bolsa de Bucarest.

El Ministerio de Energía de Rumania señaló en un comunicado el miércoles que las estimaciones muestran que el suministro eléctrico del país quedaría “totalmente cubierto por fuentes alternativas e importaciones” tras el apagado del segundo reactor.

Después de que el primer ministro interino, Ilie Bolojan, anunciara el 31 de julio un estado de alerta en el sector energético para agosto, los esfuerzos de las autoridades rumanas por evitar el apagado del segundo reactor de Cernavoda han sido sin precedentes.

Rumania comenzó la semana pasada a hundir cuatro barcazas cargadas con roca cerca del canal Bala del Danubio, que su ejército extrajo del río mediante explosivos. Las barcazas estaban destinadas a crear una barrera submarina y redirigir el agua hacia el cauce principal del río y en dirección a la planta de Cernavoda.

Pero, en última instancia, los niveles de agua del Danubio retrocedieron hasta quedar por debajo de lo necesario para mantener operativo el reactor de Cernavoda.

“Mantener ambas unidades en un estado de apagado seguro no tiene impacto en los parámetros de seguridad nuclear, incluidos el personal, el medio ambiente y la población”, agregó Nuclearelectrica.

La situación en Rumania se produce mientras las autoridades de Hungría planean medidas —entre ellas hundir barcazas y construir un umbral de fondo— para intentar elevar el nivel del río Danubio esta semana, con el fin de garantizar que la única central nuclear del país, Paks, pueda seguir operando. La planta está al borde de apagarse por primera vez en sus 44 años de historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP