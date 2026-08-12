Rubio y Bessent permanecieron en vuelo señuelo desde Turquía mientras Trump cambió de avión

Vehículos de catering surten al Air Force One en la pista, mientras la caravana en la que viaja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para dejar la cumbre de la OTAN, el miércoles 8 de julio de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El funcionario, que fue informado sobre la situación y habló bajo condición de anonimato a cambio de discutir detalles sobre los viajes del presidente, señaló que Rubio estaba al tanto de la maniobra y de la amenaza que la motivó, pero no pudo o quiso revelar por qué permaneció en el avión. Añadió que Bessent probablemente estaba al tanto de la situación, pero que no lo sabía con certeza.

Sin embargo, el funcionario destacó que las precauciones de seguridad para el presidente —en particular para uno que ha sido blanco de varios intentos de asesinato— son más estrictas que las que se aplican incluso a miembros de más alto rango del gabinete.

Según la Constitución de Estados Unidos, el secretario de Estado y el del Tesoro son los siguientes en la línea de sucesión presidencial, sólo detrás del vicepresidente y del miembro de mayor rango de cada una de las dos cámaras del Congreso.

Trump había viajado a la reunión anual de la OTAN en Ankara a bordo de un nuevo avión reacondicionado que le había sido obsequiado por el gobierno de Qatar. Pero antes de salir de Turquía, anunció que haría parte del trayecto de regreso a casa a bordo de un Air Force One de modelo más antiguo.

El presidente dijo en ese momento que la nueva aeronave de lujo había partido antes de tiempo para que algunos soldados estadounidenses destacados en el este de Inglaterra tuvieran la oportunidad de contemplarlo.

The Washington Post informó esta semana que Trump no iba a bordo del viejo Air Force One en su vuelo de regreso desde Turquía y que, en cambio, fue llevado a escondidas en un carrito de catering hacia otro avión para frustrar una posible amenaza iraní.

La maniobra se llevó a cabo mientras se hacía creer a periodistas y a algunos miembros del personal de la Casa Blanca que volaban en el mismo avión que el presidente.

The New York Times y CBS News informaron el mes pasado que funcionarios de inteligencia habían expresado su preocupación por un posible ataque contra el presidente o su avión, lo que activó precauciones adicionales y la decisión de no utilizar la nueva aeronave para el primer tramo del viaje de regreso desde Ankara.

Trump admitió el martes que voló a Inglaterra a bordo de un avión militar.

“El asunto depende únicamente del Servicio Secreto. Yo sólo sigo sus instrucciones, me guío por el Servicio Secreto y las fuerzas armadas”, declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews. “Querían que fuera en un vuelo distinto, en un avión distinto, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago, hago lo que dicen”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP