Rubio dice que la guerra contra Irán no es "necesariamente popular", pero sí necesaria

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa antes de viajar rumbo a Francia, el domingo 8 de noviembre de 2026, en la Base Aérea Homestead, en Homestead, Florida. (Brendan Smialowski/Pool Foto via AP) AP

No quiso comentar directamente sobre la debacle republicana en las elecciones del martes, las cuales supusieron un contundente rechazo a Trump. La impopularidad de la guerra contra Irán y su impacto en los precios de la gasolina y en otras partes de la economía ayudaron a los demócratas a tomar el control del Congreso.

Al preguntarle sobre la publicación en redes sociales del vicepresidente JD Vance la semana pasada, en la que culpó en gran medida a la guerra de las derrotas republicanas, Rubio dijo que Trump “identificó una amenaza muy real” en Irán y tomó acciones para impedir que la República Islámica obtuviera un arma nuclear.

“Lo abordó a pesar de que muchas veces hacer lo correcto para el país —enfrentar desafíos difíciles para la seguridad de nuestro país— no es necesariamente popular, pero sí necesario”, subrayó Rubio en Florida antes de dirigirse a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en París.

El diplomático de mayor rango de Estados Unidos defendió enérgicamente una guerra que se ha extendido por más de ocho meses, aun cuando los votantes culparon a las políticas de Trump del impacto en sus bolsillos, incluidos los precios más altos de la energía derivados de las afectaciones en los envíos en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Los comentarios de Rubio también lo colocaron en desacuerdo con Vance en un momento en que ambos son considerados como posibles aspirantes presidenciales para 2028. Durante una entrevista con “60 Minutes” emitida el domingo en la que se le preguntó sobre posibles candidatos aparte de Vance, Trump mencionó a Rubio y dijo que “creo que Marco es genial”, pero destacó que había una “tremenda cantera” en el Partido Republicano y que “quizá lo que más me convenga es no involucrarme”.

El mandatario declaró el domingo a la prensa que Vance tenía razón sobre el impacto de la guerra en la elección, aunque su vicepresidente también debió insistir en que ir a la guerra fue la decisión correcta.

“Puedo decirles que si tuviera que hacerlo de nuevo, esto históricamente —para la historia— quedará como una de las mejores cosas que hemos hecho”, expresó Trump. “Porque si alguna vez tuvieran un arma nuclear, harían estallar el mundo”.

Irán ha sostenido desde hace tiempo que su programa nuclear es con fines pacíficos. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido a una pureza de hasta el 60%, a un breve paso técnico de alcanzar los niveles del 90% de grado armamentístico.

Al preguntarle en “60 Minutes” si intensificaría sus acciones militares después de las elecciones, Trump respondió: “Bueno, no es algo que esté buscando. No creo que haya motivo alguno para ello”.

Rubio dice que conversaciones con Irán no están cerca de un avance

Sin una estrategia clara del gobierno para reducir el conflicto y con Oriente Medio en vilo ante la posibilidad de un regreso a las hostilidades a gran escala, los mediadores intentan reactivar las conversaciones entre las partes.

Rubio dijo: “No diría que estamos al borde de un avance”.

Reiteró que Trump prefiere una solución diplomática, pero que “en este momento no ha sido muy productiva porque las exigencias iraníes no sólo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas y ridículas y realmente no son realistas”.

Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca el lunes, según su agenda oficial.

The Associated Press ha informado que Irán estaba revisando las propuestas presentadas por el principal mediador, Qatar, cuyo fin es el de abordar las diferencias con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Pero se considera que Irán no está dispuesto a negociar con el gobierno de Trump sobre sus actividades atómicas hasta que Estados Unidos acepte varias condiciones fundamentales que Teherán ha exigido que formen parte de cualquier acuerdo de alto el fuego, según funcionarios.

Entre ellas figuran poner fin al bloqueo de Estados Unidos sobre los puertos de Irán, levantar sanciones, descongelar sus activos, compensaciones por los daños causados por la guerra y poner fin a las hostilidades en toda la región, incluidas las operaciones israelíes en Líbano.

Aunque Rubio dijo que no había un avance diplomático a la vista, Trump declaró el domingo a CNN en una entrevista telefónica que, mientras Estados Unidos vea progreso en las negociaciones con Teherán y firmen un “acuerdo sólido”, es “muy poco probable que sea necesario” reanudar los ataques.

Trump dijo, sin embargo, que Estados Unidos había identificado objetivos de infraestructura, incluidos 38 puentes, que atacaría si se reanudan las acciones militares.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques limitados contra Irán —incluidos contra sus defensas aéreas— en al menos dos ocasiones durante la última semana. El sábado también disparó e inhabilitó un buque comercial que, según Estados Unidos, intentaba romper el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Rubio reconoció que Estados Unidos tomará acciones defensivas si es necesario.

“Si hay una amenaza clara e inminente para la navegación o para nuestras fuerzas en la región, tenemos derecho a defendernos”, sostuvo Rubio.

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Price informó desde West Palm Beach, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP