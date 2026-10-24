Rosario Central derrota a Huracán y clasifica a octavos de final en Argentina

Coronel marcó el primer gol auriazul a los 19 minutos. Amplió Di María a los 83.

Con este resultado en su feudo del Gigante de Arroyito, los canallas suman 28 puntos y están clasificados a la próxima fase.

En la tabla anual acumulan 56 y ocupan provisoriamente el primer puesto. El título por la suma de puntos de todo el año se entregó por primera vez en la temporada pasada precisamente a Central. Fue controversial en 2025 porque se otorgó de manera repentina, sin aviso previo después de haberse jugado aquella instancia.

Los centralistas fueron más efectivos que sus rivales en el área para llevarse el triunfo.

El primer tiempo tuvo a los locales como más incisivos. El gol auriazul llegó con una buena acción del colombiano internacional Jaminton Campaz. El delantero centró desde la izquierda para el cabezazo de Coronel, que venció la resistencia del arquero Hernán Galíndez.

En la segunda parte, Huracán intentó anotar sin éxito. Central logró sellar la victoria con la diana de Di María. El mediocampista Franco Ibarra robó un balón en el sector defensivo quemero y dio un pase atrás para el campeón mundial en 2022. El “Fideo” remató fuerte para el 2-0.

San Lorenzo y Newell’s Old Boys igualaron 0-0 en un mal partido. Los azulgranas están novenos con 18 unidades, fuera de los puestos de clasificación a los octavos. Los rojinegros están adentro, sextos con 21.

Banfield y Lanús empataron 1-1 en el clásico del sur del Gran Buenos Aires. Adrián Balboa anotó el gol verdiblanco a los 19 con un toque a pase de Lautaro Gómez. Igualó Carlos Izquierdoz a los 61 con un cabezazo en un tiro de esquina a los 61.

En el historial en primera división, Banfield lleva ventaja con 42 victorias frente a 32 de los granates y 33 empates en 107 encuentros.

Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Talleres en el estadio Mario Kempes. Los goles de Defensa fueron marcados por Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. El tanto de la T fue obra del uruguayo Agustín Álvarez.

Estudiantes, finalista de la Copa Libertadores de América tras superar a Flamengo por penales en el Maracaná el jueves pasado, será visitante de Unión en el estadio 15 de Abril el lunes.

River Plate recibirá a Racing este domingo. Mientras, Independiente de Avellaneda será anfitrión de Boca Juniors. El conjunto xeneize clasificó a la final de la Copa Sudamericana el martes al derrotar a Vasco da Gama por 3-1 en Río de Janeiro.

Otros resultados: Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2, Sarmiento 0; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1, Platense 2; Tigre 0, Atlético Tucumán 1 (viernes).

Próximos partidos: Aldosivi-Belgrano, Barracas Central-Estudiantes (Río Cuarto), Central Córdoba-Vélez Sarsfield (domingo); Instituto-Deportivo Riestra (lunes); Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia (martes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 29 puntos; Defensa 27; Boca, Lanús, Vélez 24; Newell’s 21; Gimnasia (M) 20; Independiente 19; San Lorenzo 18; Estudiantes, Unión, Platense 14; Riestra 12; Central Córdoba 10; Talleres 9.

Grupo B: Rosario Central 28 puntos; Argentinos, Gimnasia (LP) 25; Belgrano 22; Sarmiento 21; River 20; Barracas, Huracán, Ind. Rivadavia 19; Atl. Tucumán 17; Banfield 14; Tigre 13; Racing 12; Estudiantes (RC) 9; Aldosivi 8.

FUENTE: AP