Roma ficha al argentino Santiago Castro de Bologna para afrontar la Champions League

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El club de la capital italiana fichó el jueves al atacante argentino Santiago Castro procedente de Bologna por una cifra que, según versiones de prensa, asciende a los 35 millones de euros (40 millones de dólares).

Fue un intercambio, ya que el delantero ucraniano Artem Dovbyk deja la Roma para incorporarse a Bologna.

Castro, de 21 años, anotó 22 goles en 105 partidos en todas las competiciones durante tres temporadas con Bologna.

La Roma terminó en el tercer puesto de la Serie A la temporada pasada, la primera bajo el mando de Gian Piero Gasperini.

Castro se une en la Roma a sus compatriotas argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP