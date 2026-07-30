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Roma ficha al argentino Santiago Castro de Bologna para afrontar la Champions League

roma (AP) — La primera participación de la Roma en la Liga de Campeones en ocho temporadas propició que el club hiciera un cambio en la posición de delantero centro.

El club de la capital italiana fichó el jueves al atacante argentino Santiago Castro procedente de Bologna por una cifra que, según versiones de prensa, asciende a los 35 millones de euros (40 millones de dólares).

Fue un intercambio, ya que el delantero ucraniano Artem Dovbyk deja la Roma para incorporarse a Bologna.

Castro, de 21 años, anotó 22 goles en 105 partidos en todas las competiciones durante tres temporadas con Bologna.

La Roma terminó en el tercer puesto de la Serie A la temporada pasada, la primera bajo el mando de Gian Piero Gasperini.

Castro se une en la Roma a sus compatriotas argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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