Rojos vencen 6-4 a Bravos y extienden racha sin perder una serie por barrida en casa a 40

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El pitcher de los Rojos de Cincinnati Sam Moll lanza la novena entrada ante los Bravos de Atlanta el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

El campocorto dominicano de los Rojos, Elly De La Cruz, salió del juego en la quinta entrada por rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un sencillo y frenar al llegar a la primera base.

Lodolo (2-1) permitió siete hits, incluidos un par de jonrones, además de otorgar cuatro bases por bolas y ponchar a cuatro.

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó el 39.º jonrón de apertura de su carrera, el mejor registro en la historia de la franquicia, con el primer lanzamiento de Lodolo, para llegar a cinco cuadrangulares en cuatro juegos.

Los Rojos evitaron perder una serie en casa por barrida por primera vez en más de 40 series desde que los Reales lo hicieron en agosto de 2024. Es la racha más larga del equipo sin ser barrido desde 2013.

El jardinero izquierdo de los Rojos, JJ Bleday, pegó dobles productores en cada uno de sus dos primeros turnos al bate, impulsando a De La Cruz en dos ocasiones.

Spencer Steer conectó un sencillo y anotó cuando Will Benson pegó un doble contra la pared y Acuña jugó mal el rebote para un error que puso el marcador 3-1 en la cuarta.

El bateador designado de los Bravis, el dominicano Jorge Mateo, conectó un jonrón por segundo juego consecutivo para recortar la ventaja de los Rojos. El elevado de sacrificio de Suárez amplió la ventaja a 4-2 en la quinta. El receptor de los Rojos, P.J. Higgins, puso el marcador 5-3 con un doble productor ante Didier Fuentes en la sexta. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP