Rojos vencen 5-3 a Cardenales y ganan 3 series seguidas de visita por primera vez desde 2023

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Sal Stewart de los Rojos de Cincinnati celebra con el coach de primera base Collin Cowgill su sencillo remolcador en la décima entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Jeff Le) AP

La victoria coronó una gira fuera de casa de 6-3 para Cincinnati tras la pausa del Juego de Estrellas. Desde el receso, los Rojos, últimos en la División Central de la Liga Nacional, han ganado dos de tres contra Colorado, Seattle y San Luis.

El batazo de línea de Stewart al jardín derecho ante Matt Svanson (2-3) remolcó al corredor automático Tyler Stephenson y llevó a Cincinnati a su tercera victoria consecutiva en una serie como visitante por primera vez desde 2023.

Después de que el venezolano Eugenio Suárez recibió un boleto intencional que llenó las bases con dos outs, Nathaniel Lowe amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

El dominicano Elly De La Cruz y Ke’Bryan Hayes conectaron jonrones solitarios por Cincinnati. El segunda base de los Rojos, Spencer Steer, salió del juego por dolor en la muñeca derecha después de conectar de foul un lanzamiento con la punta del bate en la quinta entrada.

El equipo informó que le realizarán una resonancia a Steer el lunes y visitará un especialista.

El panameño Iván Herrera pegó un jonrón solitario, y Alec Burleson tuvo tres hits, una carrera anotada y una impulsada, pero San Luis perdió por séptima vez en 10 juegos.

___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP