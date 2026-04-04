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Rojos blanquean 2-0 a Rangers con Lowder lanzando en su primera victoria desde 2024

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Rhett Lowder permitió tres hits en seis entradas mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 2-0 a los Rangers de Texas la noche del sábado, dándole al derecho su primera victoria desde 2024 tras perderse toda la temporada pasada por lesiones.

Rhett Lowder, lanzador abridor de los Rojos de Cincinnati, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 4 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Rhett Lowder, lanzador abridor de los Rojos de Cincinnati, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 4 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Graham Ashcraft, Tony Santillan y Emilio Pagán trabajaron cada uno una entrada sin permitir carreras para completar la segunda blanqueada de los Rojos esta temporada. Pagán igualó el liderato temprano de las Grandes Ligas con su tercer salvamento, el segundo en días consecutivos, beneficiándose de una doble matanza mientras otorgaba dos bases por bolas y permitía un sencillo con dos outs.

Cincinnati consiguió sus carreras con sencillos productores consecutivos del dominicano Elly De La Cruz y Sal Stewart en la primera entrada ante Kumar Rocker (0-1), antes de que Lowder (1-0) siquiera hubiera lanzado el primero de sus 82 pitcheos en su segunda apertura de la temporada.

Lowder ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas al primer bateador de la entrada. Tras permitir sencillos consecutivos con dos outs en la primera, los Rangers no volvieron a colocar a otro corredor en segunda base ante él. Retiró a 12 de sus últimos 13 bateadores enfrentados.

Rocker ponchó a tres en sus cinco entradas. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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