Rogers vuelve a estar fino con los Orioles en victoria 3-1 sobre Nacionales

El lanzador de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 26 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Nick Wass) AP

Washington ha perdido cuatro seguidos y siete de nueve.

Rogers (5-7) dio continuidad a sus siete entradas de un solo hit contra los Dodgers de Los Ángeles el fin de semana pasado al permitir una carrera y cinco hits en 6 1/3 entradas el viernes. Ponchó a siete sin otorgar bases por bolas.

Tyler Wells terminó la séptima, Grant Wolfram ponchó a dos en la octava y Ryan Helsley lanzó una novena perfecta para su octavo salvamento en nueve oportunidades.

Después de que Coby Mayo abrió la parte baja de la cuarta con un doble, Tyler O'Neill recibió una base por bolas y Jackson Holliday también negoció pasaporte dos outs después. Luego, Alexander conectó una línea al jardín izquierdo para poner a Baltimore 2-0 arriba.

Sin embargo, Alexander le costó rápidamente otra carrera a los Orioles cuando intentó ir de primera a tercera con el sencillo de Taylor Ward. Holliday habría anotado con facilidad desde segunda en la jugada, pero Alexander fue puesto out en tercera antes de que Holliday llegara al plato.

Keibert Ruiz, de Venezuela, conectó un sencillo impulsor de una carrera para los Nacionales en la quinta, pero eso fue todo lo que consiguieron.

Mayo respondió con un doble impulsor en la séptima. ___

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FUENTE: AP