Roger Goodell dice que la NFL acepta revisar cómo Eagles manejaron los coágulos de Hurts

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El comisionado Roger Goodell durante una rueda de prensa en las reuniones de los dueños de equipos de la NFL, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Goodell señaló en su conferencia de prensa al final de la reunión anual de otoño de la NFL que el doctor Allen Sills, director médico de la liga, ha revisado los pasos que se siguieron y añadió que el sindicato tenía derecho a pedir una revisión.

Sills ofreció el martes una enérgica defensa del personal médico de los Eagles. A su vez, el vicepresidente ejecutivo Jeff Miller indicó que la liga tenía una buena comprensión del curso de los acontecimientos.

Hurts está en la lista de reserva de lesionados y se espera que se pierda el resto de la temporada después de que un coágulo de sangre en su pantorrilla izquierda se desplazó a sus pulmones. Los Eagles y la agente Nicole Lynn informaron el lunes que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.

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FUENTE: AP