Rodríguez y Moreno ayudan a los Diamondbacks a vencer 3-2 a los Nacionales

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Eduardo Rodriguez, lanzador estelar de los Diamondbacks de Arizona, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

El venezolano Rodríguez (9-3) limitó a los Nacionales al jonrón de dos carreras de Dylan Crews en seis entradas. Arizona ganó cuatro seguidos y 10 de 12 mientras lucha por un puesto de comodín de la Liga Nacional.

Paul Sewald trabajó la novena para su 24to salvamento.

El venezolano Moreno rompió el empate 2-2 en la séptima con el elevado de sacrificio. El receptor también conectó un par de sencillos.

El batazo de Crews hacia el jardín entre izquierdo y central igualó la pizarra a dos en la cuarta.

Arizona anotó primero con un squeeze play de seguridad de Tim Tawa que se amortiguó en el césped y recorrió 10 pies por la línea de primera base, lo que permitió anotar a Max Kepler en la segunda entrada. Un rodado para out por elección del fildeador del dominicano Ketel Marte puso el 2-0 más tarde en el inning.

El derecho de los Nacionales Zack Littell (7-8) cargó con la derrota.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP