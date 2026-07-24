americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rodríguez y Moreno ayudan a los Diamondbacks a vencer 3-2 a los Nacionales

WASHINGTON (AP) — El estelar Eduardo Rodríguez se recuperó de su peor apertura de la temporada, Gabriel Moreno impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio y los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington la noche del viernes.

Eduardo Rodriguez, lanzador estelar de los Diamondbacks de Arizona, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Eduardo Rodriguez, lanzador estelar de los Diamondbacks de Arizona, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

El venezolano Rodríguez (9-3) limitó a los Nacionales al jonrón de dos carreras de Dylan Crews en seis entradas. Arizona ganó cuatro seguidos y 10 de 12 mientras lucha por un puesto de comodín de la Liga Nacional.

Paul Sewald trabajó la novena para su 24to salvamento.

El venezolano Moreno rompió el empate 2-2 en la séptima con el elevado de sacrificio. El receptor también conectó un par de sencillos.

El batazo de Crews hacia el jardín entre izquierdo y central igualó la pizarra a dos en la cuarta.

Arizona anotó primero con un squeeze play de seguridad de Tim Tawa que se amortiguó en el césped y recorrió 10 pies por la línea de primera base, lo que permitió anotar a Max Kepler en la segunda entrada. Un rodado para out por elección del fildeador del dominicano Ketel Marte puso el 2-0 más tarde en el inning.

El derecho de los Nacionales Zack Littell (7-8) cargó con la derrota.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter