Rodrigo Paz está en Brasil para hablar de economía y seguridad en reunión clave con Lula da Silva

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (a la izquierda), estrecha la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia (Brasil), el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Luis Nova) AP

Paz destacó su viaje a Brasil dentro de su plan de apertura a los mercados globales y dijo que busca una “relación pragmática” y no ideológica con Lula da Silva. Anticipó que su país negocia con su mayor vecino mantener el suministro de gas natural, planes de integración comercial y proyectos de infraestructura, entre otros.

Las importaciones de gas natural boliviano por parte de Brasil se han reducido a mínimos históricos en el último año por una caída en las reservas de Bolivia.

Los mandatarios prevén firmar una hoja de ruta con cinco acuerdos en las áreas de medioambiente, energía, agroindustria, seguridad fronteriza e infraestructura, dijo el canciller boliviano Fernando Aramayo.

Unos 10 ministros y 80 empresarios integran la delegación boliviana para un encuentro empresarial con socios brasileños en Sao Paulo el martes. “Sudamérica se convierte en una región estratégica” para el gobierno, dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Paz y Lula ya se reunieron en enero en Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Para Brasil, Bolivia es un vecino importante en el control del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas porque comparten una frontera porosa de más de 3.000 kilómetros.

Paz pactó con el gobierno de Estados Unidos una colaboración en seguridad para combatir el narcotráfico con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense DEA durante el encuentro liderado por el presidente Donald Trump denominado Escudo de las Américas.

Desde su arribo al poder el centroderechista Paz ha impulsado la apertura económica de Bolivia para romper el aislamiento de casi dos décadas y busca atraer inversión extranjera para su país, que afronta una dura crisis económica por el estancamiento de su producción de gas natural, su recurso más importante.

FUENTE: AP