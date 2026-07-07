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Rodri se disculpa tras disputa en el Mundial con Bernardo Silva

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El mediocampista español Rodri expresó su pesar por celebrar en la cara de Bernardo Silva después de que su antiguo compañero del Manchester City fallara una ocasión en la agonía para empatar para Portugal en su partido de los octavos de final del Mundial.

El volante español Rodri Hernánez (16) frente al portugués Bernardo Silva (10) durante el partido de octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
El volante español Rodri Hernánez (16) frente al portugués Bernardo Silva (10) durante el partido de octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Silva tuvo la oportunidad de llevar el encuentro de octavos de final, ganado 1-0 por España el lunes, a la prórroga. Pero cabeceó por encima del travesaño tras seis minutos del tiempo añadido.

Mientras el volante creativo portugués yacía en el suelo con la cabeza entre las manos, Rodri se acercó a Silva y apretó el puño en un gesto de burla. Silva se levantó y encaró a Rodri, apartándole el brazo y señalándole a la cara.

Ambos jugadores han coincidido en el mediocampo del City desde 2019. Silva se marchó este verano tras agotar su contrato y acaba d fichar con el Real Madrid.

Rodri declaró a los periodistas después del partido que le había pedido perdón a Silva.

“Creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado”, dijo el ganador del Balón de Oro de 2024. "Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está”.

Mientras Portugal se regresa a casa, España avanzó para medirse con Bélgica en los cuartos de final.

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