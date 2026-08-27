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Rodri debuta con Barcelona, donde público muestra apoyo a Cataluña antes de triunfo ante Athletic

BARCELONA (AP) — Rodri debutó con el Barcelona, que se impuso el jueves 2-0 sobre el Athletic Bilbao en La Liga española, en un partido que debía incluir un homenaje a los flamantes campeones con España en el Mundial, pero que en su lugar se convirtió en un acto de apoyo a la bandera “estelada”, símbolo independentista de Cataluña. El capitán de la selección española que se coronó el mes anterior fue fichado procedente del Manchester City. Ingresó desde el banquillo a los 62 minutos y recibió una cálida bienvenida del público del Camp Nou.

Pau Cubarsí (izquierda), se lanza en busca de un balón frente a Aymeric Laporte, del Athletic de Bilbao, durante un encuentro de La Liga española, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Joan Monfort)
Pau Cubarsí (izquierda), se lanza en busca de un balón frente a Aymeric Laporte, del Athletic de Bilbao, durante un encuentro de La Liga española, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Joan Monfort) AP

“Muy feliz de debutar. Contento por la victoria", expresó Rodri. "Dos de dos (triunfos). Es importante ir cogiendo ritmo y adaptarse a este gran equipo. Han sido mis primeros minutos y tengo buenas sensaciones”.

Rodri es uno de los ocho jugadores campeones del Mundial en la plantilla del Barcelona, pero el homenaje previsto para ellos antes del encuentro no se realizó después de que la policía le quitó una bandera estelada a uno de los aficionados del club previo al encuentro del equipo en Elche el fin de semana pasado.

El hincha se enfrentó a los agentes y terminó siendo golpeado y detenido.

En lugar del homenaje, se realizó un acto de apoyo a la estelada organizado por un grupo local, con el Camp Nou repleto de hinchas que agitaron unas 10.000 banderas pequeñas, repartidas entre el público.

Raphinha y Fermín López marcaron un gol en cada tiempo para darle al Barcelona su segunda victoria consecutiva y comenzar la defensa de su título de liga española.

El portero del Athletic Unai Simón —titular de España en el Mundial— realizó una serie de atajadas sobresalientes para evitar que el Barcelona anotara más goles.

En el otro partido de La Liga, Osasuna remontó para ganar 2-1 como visitante ante el Celta de Vigo, que jugó con 10 hombres. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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