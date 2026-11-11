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Rockets vencen a Warriors 115-108 y les cortan racha de 8 triunfos tras salida temprana de Curry

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 20 puntos, Alperen Sengun y Amen Thompson sumaron 19 y los Rockets de Houston cortaron la racha de ocho victorias consecutivas de los Warriors de Golden State al derrotarlos el miércoles por 115-108.

Marcus Smart, de los Rockets de Houston, grita hacia Charles Bassey, de los Warriors de Golden State, durante un altercado en el partido del miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
Marcus Smart, de los Rockets de Houston, grita hacia Charles Bassey, de los Warriors de Golden State, durante un altercado en el partido del miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Los Warriors jugaron la mayor parte del partido sin Stephen Curry. El astro se marchó en el primer cuarto por molestias en el abdomen y no regresó.

La racha ganadora más larga de Golden State desde 2022 terminó en una noche en la que quedaron muy por debajo de su promedio de la temporada, de 120,4 puntos por partido. Curry, que llegó al miércoles ubicado segundo en la NBA con un promedio de 30,6 unidades por encuentro, tenía apenas tres puntos antes de salir.

Sin Curry, los Warriors fueron liderados por el novato Yaxel Lendeborg, quien registró 25 puntos y 10 rebotes. Brandin Podziemski aportó 22 tantos.

Marcus Smart, de Houston, fue expulsado al final del tercer cuarto por lanzar un puñetazo a Charles Bassey. No estaba claro qué inició el altercado entre ambos, pero Smart lanzó un golpe que pareció rozar levemente la nariz de Bassey.

Dos jugadores de los Warriors apartaron de inmediato a Smart y un árbitro sujetó a Bassey por la cintura y lo alejó. Smart no esperó a que los árbitros lo expulsaran y se dirigió al vestuario después de que lo separaron. La jugada fue revisada y se le sancionó como una falta flagrante de segundo grado.

Smart fue expulsado antes de que se reanudara el juego.

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