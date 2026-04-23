Rocían con líquido rojo en Berlín a Reza Pahlavi, el príncipe heredero iraní exiliado

El iraní Reza Pahlavi, hijo exiliado del sha Reza Pahlavi, protegido por fuerzas de seguridad tras ser atacado con un líquido rojo después de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Pahlavi acababa de abandonar una rueda de prensa en la que criticó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, cuando ocurrió el incidente fuera del edificio de la conferencia de prensa federal de Alemania.

Al parecer, no resultó herido por el líquido que le cubrió la parte trasera del saco y el cuello, y saludó con la mano a sus simpatizantes antes de subir a un automóvil que se alejó. La policía indicó que el líquido parecía ser jugo de tomate.

El presunto autor, cuyo nombre no fue divulgado de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue detenido de inmediato por la policía.

Pahlavi, de 65 años, es hijo del antiguo sha de Irán, tan odiado que millones de personas salieron a las calles en 1979 para obligarlo a dejar el poder. No obstante, Pahlavi intenta posicionarse como un actor en el futuro de su país, aunque no está claro cuánto apoyo tiene en Irán después de haber estado exiliado durante casi 50 años.

Cientos de sus simpatizantes se manifestaron el jueves cerca del edificio del Parlamento alemán, según la agencia de noticias alemana dpa.

Pahlavi, a quien no se invitó a reunirse con ningún representante gubernamental durante su visita a Berlín, sostuvo el jueves que el acuerdo de alto el fuego parte del supuesto de que el comportamiento del gobierno iraní cambiará y que “van a tratar con gente que de repente se ha vuelto pragmática”.

“No veo que eso vaya a ocurrir”, afirmó. “No digo que no deba darse una oportunidad a la diplomacia, pero creo que ya se le ha dado suficiente oportunidad”.

Pahlavi maniobra para regresar al poder en caso de que caiga la teocracia chií y ha respaldado la intervención militar estadounidense-israelí en Oriente Medio.

En Berlín, Pahlavi instó a los europeos a hacer más para apoyar al pueblo iraní que lucha por la democracia. Aseguró que 19 presos políticos fueron ejecutados por las autoridades iraníes en las últimas dos semanas y que otras 20 personas han sido condenadas a muerte.

“¿Hará algo el mundo libre o verá la matanza en silencio?”, preguntó.

Mientras tanto, más de una hora después del incidente, el canciller alemán Friedrich Merz difundió un comunicado en el que señaló que el gobierno de su país acoge con satisfacción la prórroga del alto el fuego.

“El hecho presenta una oportunidad importante para reanudar las negociaciones diplomáticas en Islamabad con el objetivo de alcanzar la paz y evitar una mayor escalada de la guerra”, se lee en el comunicado. “Teherán debería aprovechar esta oportunidad”.

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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP