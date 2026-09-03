Robotaxis se estrenan en concurridas calles de Londres mientras Europa evalúa más autos autónomos

Un conductor de Uber, con las manos listas para intervenir, sentado en un auto de conducción autónoma en Londres, el 1 de septiembre de 2026, en vísperas de que la plataforma lance sus primeros taxis autónomos en la ciudad. (AP Foto/Frank Augstein) AP

Las compañías indicaron que comenzarán con una reducida flota de vehículos eléctricos Ford Mustang Mach-E equipados con la tecnología de vehículos autónomos de Wayve.

En comparación con Estados Unidos y China —donde los robotaxis circulan de forma autónoma en varias ciudades, sin un humano al volante—, Europa ha adoptado un enfoque más cauto con respecto a los taxis sin conductor.

En Londres, seguirá habiendo una persona al volante supervisando el trayecto, que podrá tomar el control o pisar el freno si surge algún problema.

Bajo el marco piloto del gobierno británico, los operadores de taxis autónomos como Uber y Wayve todavía necesitan autorización para operar sin un conductor humano de seguridad. “Ese proceso aún está en marcha” y no está claro cuánto tiempo tomará, indicó Sarfraz Maredia, responsable de movilidad autónoma de Uber.

Las empresas de robotaxis han estado probando sus vehículos en las calles de Londres mientras Reino Unido avanza hacia la adopción de regulaciones a nivel nacional. Waymo y la tecnológica china Baidu también se preparan para ofrecer un servicio comercial de transporte de pasajeros en Londres, lo que plantea retos únicos para los robotaxis ya que sus calles estrechas y célebremente enrevesadas suelen estar atascadas con autos, buses, bicicletas y bicicletas eléctricas de alquiler.

Los peatones también suponen un desafío mayor en Londres porque cruzar la calle fuera de los pasos peatonales no es ilegal.

Muchos países de Europa aún están en fase de pruebas. Uber anunció el mes pasado el lanzamiento de su primer servicio comercial europeo de robotaxis en Zagreb, Croacia, junto a un operador local y a la china Pony.ai, pero todavía se requieren conductores de seguridad humanos.

En Estados Unidos, Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, opera ahora un servicio de taxis totalmente autónomos en 14 ciudades, mientras Zoox, de Amazon, y Tesla la siguen de cerca.

En China, Baidu, WeRide y Pony.ai gestionan el servicio en múltiples ciudades. También se han expandido a Oriente Medio mediante alianzas con Uber o con operadores locales de flotas en Dubái, Abu Dabi y Arabia Saudí.

El despliegue en Londres comenzará con menos de 20 vehículos y se ampliará a partir de ahí, explicó Maredia.

Los clientes de Uber no podrán solicitar específicamente un robotaxi, pero podrían ser emparejados con un vehículo de Wayve cuando pidan un viaje en la aplicación, que podrán aceptar o rechazar. Los precios no serán diferentes a los de un viaje normal de Uber. La empresa indicó que a los pasajeros no se les pedirá dejar propina al final de un trayecto en robotaxi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP