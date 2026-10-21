Robin Yount y otros Cerveceros de la Serie Mundial de 1982 esperan que haya título esta vez

ARCHIVO - Robin Yount, de los Cerveceros de Milwaukee, corre a la inicial tras conectar un sencillo en el cuarto juego de la Serie Mundial, el 16 de octubre de 1982 (AP Foto, archivo) AP

“Es casi como ver jugar a tus hijos. Te pones mucho más nervioso viendo jugar a tus propios hijos que cuando jugabas tú mismo", expresó Yount, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana cuando los Cerveceros llegaron al Clásico de Otoño de 1982. "Y ahora me siento un poco así”.

Yount y el resto de los Cerveceros de 1982 esperan que el equipo de Milwaukee de este año pueda saldar cuentas pendientes al ganar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros de 1982 ganaron el banderín de la Liga Americana y estaban arriba 3-1 en la sexta entrada del séptimo juego de la Serie Mundial de ese año antes de caer 6-3 ante los Cardenales de San Luis. Milwaukee por fin está de vuelta en este escenario, 44 años después.

Barrió a los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para ganarse este duelo con los Rays de Tampa Bay, monarcas de la Liga Americana. El primer juego está pautado para la noche del viernes en Milwaukee.

Larry Hisle, quien jugó nueve partidos con los Cerveceros en 1982 antes de someterse a una cirugía de hombro que prácticamente puso fin a su carrera de 14 años en las Grandes Ligas, expresó: “En mis 80 años en este planeta, nunca me ha impresionado más un equipo —por la manera en que jugaron contra los Dodgers— en toda mi vida”.

A simple vista, los Cerveceros de este año no tienen mucho en común con el equipo de 1982.

Aquel conjunto era conocido como Harvey’s Wallbangers, un guiño a la cultura de bebida de Milwaukee, al manager de los Cerveceros Harvey Kuenn y al hecho de que el club conectó 216 jonrones, la mayor cifra de las mayores ese año.

Los Cerveceros de esta temporada pegaron apenas 154 jonrones para igualar el segundo total más bajo de las mayores.

Pero ambos equipos sí comparten algunos rasgos.

Jerry Augustine, lanzador del equipo de 1982, señaló que aquel grupo “se tenía respeto entre sí a la hora de salir y jugar a la pelota como se supone que debe jugarse”.

“Este equipo es exactamente igual”, afirmó Augustine. “Se respetan entre ellos. Salen y juegan duro. No se rinden. Cuando juegas contra este equipo, más vale que estés listo para conseguir 27 outs”.

Cecil Cooper, primera base del equipo de 1982, dijo que ha apreciado la concentración de los Cerveceros en el plato durante esta marcha de postemporada.

“Miras cada turno al bate y estos tipos están peleando", afirmó Cooper. "No están ahí simplemente dándole con todo al primer lanzamiento. Están peleando turno tras turno. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen los ganadores”.

La plantilla repleta de estrellas de aquel equipo de 1982 incluía a cinco miembros del Salón de la Fama: Yount, el tercera base Paul Molitor, el receptor Ted Simmons, así como los lanzadores Rollie Fingers y Don Sutton.

Zito gerente general de Panthers, fue bat boy de los Cerveceros en 1982

La lista de nombres conocidos en ese equipo no se limita a los jugadores. El gerente general de los Panthers de Florida y presidente de operaciones deportivas de ese equipo de hockey, Bill Zito, fue bat boy de los Cerveceros y asistente del clubhouse ese año.

Lavaba la ropa, embarraba las pelotas para mejorar el agarre y jugaba a lanzar y atrapar en el jardín derecho con los jardineros entre las distintas entradas.

Zito llevó la Copa Stanley al clubhouse de los Cerveceros durante el verano de 2024, después de que los Panthers ganaron el primero de dos campeonatos consecutivos de la NHL.

¿Estaría su nombre dos veces en la Copa Stanley si no hubiera sido bat boy de los Cerveceros? Zito cree que no.

“Supongo que quizá algunos de los que trabajan ahí ahora se dan cuenta de la oportunidad increíble que es, para aprender y estar cerca del deporte profesional", manifestó Zito. "Las lecciones que te llevas, quizá no las entendí en ese momento… Pero ahora, al mirar hacia atrás, todas fueron tan importantes”.

El equipo de 1982 sigue siendo muy querido en Milwaukee y fue tema de un documental, “Just a Bit Outside”, que se estrenó en 2024.

Milwaukee empezó lento ese año hasta que Kuenn asumió el mando y aportó una mejoría después de que Buck Rodgers fue despedido en junio. Los Cerveceros aseguraron el título del Este de la Liga Americana al ganar un juego de todo o nada en Baltimore el último día de la temporada regular. Remontaron una desventaja de dos juegos para vencer a los Angelinos de California en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de cinco duelos.

Los aficionados más leales aún sostienen que Milwaukee habría ganado la Serie Mundial si Fingers no se hubiera lesionado el antebrazo en septiembre de ese año, lo que le impidió lanzar en la postemporada.

“Tuvimos un desfile cuando perdimos la Serie Mundial", rememoró Yount. "¿Con qué frecuencia pasa eso?”.

Yount, considerado por lo general el mejor jugador en la historia de los Cerveceros, ha calificado esa postemporada de 1982 como el momento más destacado de su carrera, pero también el peor por la forma en que terminó. El dolor de perder el séptimo juego sigue con él.

“Sí, duele”, dijo Yount, de 71 años. “Duele. No voy a mentir, nunca lo superaré hasta que los Cerveceros ganen una. Así que tengo esperanza. Espero que esto ocurra más a menudo que cada 44 años, pero este año estoy bastante emocionado. Si tarda otros 44, no estoy seguro de que vaya a estar aquí para eso”.

___

El periodista deportivo de AP Tim Reynolds contribuyó a este despacho.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP