Robbie Ray se repone tras una caída y guía a los Gigantes a un 6-4 sobre los Rockies

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Robbie Ray, lanzador de los Gigantes de San Francisco, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Rockies de Colorado, el sábado 4 de julio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Ray (8-6) permitió tres carreras mientras ponchaba a cuatro.

Fue un primer episodio tambaleante para Ray, quien cayó al suelo después de recibir un tiro corto del dominicano Rafael Devers y pisar la primera base para el segundo out. Ray continuó después de ser revisado.

Pero el zurdo permitió cuatro corredores consecutivos en base, incluido un jonrón de tres carreras de Cole Carrigg. Ray se asentó y mantuvo a raya a los Rockies antes de entregar el juego al bullpen. Caleb Kilian permitió un sencillo impulsor con dos outs del bateador emergente TJ Rumfield en la novena. Ponchó a Troy Johnston para terminar el juego y conseguir el salvamento número 8.

El recién nombrado All Star Luis Arraez, de Venezuela, conectó tres hits, incluido un sencillo impulsor, mientras Bryce Eldridge añadió un cuadrangular solitario y un doble productor de carrera.

Sean Sullivan (0-3) permitió seis carreras en 5 2/3 entradas. Fue llamado desde Triple-A Albuquerque para abrir en lugar de Tomoyuki Sugano, quien fue colocado en la lista de lesionados por espasmos en la espalda.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP