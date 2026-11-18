El equipo anunció el 1 de septiembre que Arte Moreno, quien compró la franquicia a The Walt Disney Co. en 2003, tenía la intención de venderla a la empresa que es propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, del Arsenal campeón de la Liga Premier, de los Nuggets de Denver de la NBA, de los Avalanche de Colorado de la NHL, de los Rapids de Colorado de la MLS y del estadio SoFi.