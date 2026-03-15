River Plate vence en debut de Coudet en el Monumental; Boca rescata empate en Santa Fe

River se mantiene en el quinto puesto de la Zona B gracias a los goles de Sebastián Driussi, a los 41 minutos, e Ian Subiabre, a los 71. Gabriel Díaz fue expulsado en la visita, a los 39.

El “Chacho” Coudet -con pasado en River como futbolista en dos etapas, entre 1999 y 2004- fue recibido con aplausos por la hinchada. Y el estadio lució como en sus mejores galas, con tirantes rojos y blancos cayendo desde las bandejas superiores.

El entrenador decidió repetir formación y dibujo, tras el triunfo 2-1 frente a Huracán, el jueves, en su primera vez en el banquillo del “Millonario”.

En la media hora inicial, River tuvo el dominio de la pelota, pero careció de profundidad. A partir de entonces, de la mano de Gonzalo Montiel, fue más incisivo en ataque.

Hubo un par de remates de media distancia de Aníbal Moreno y una ocasión muy clara desperdiciada por Lucas Martínez Quarta. Cuando Díaz vio la segunda amarilla, el “Verde”, que en octubre había dado el golpe al vencer 1-0 al River de Marcelo Gallardo en el Monumental, se desmoronó.

Se percibía que el gol estaba al caer, y llegó tras un punzante centro del ecuatoriano Kendry Páez que fue enviado a la red por Driussi, con un taco en el área chica.

El “Millonario” arrancó el complemento a media máquina. Pero con los buenos ingresos del juvenil Joaquín Freitas, primero, y del colombiano Juanfer Quintero, después, hizo méritos para ampliar la ventaja ante un Sarmiento que solo atinaba a defenderse y se confiaba en alguna contra milagrosa.

Subiabre definió de zurda tras asistencia de Moreno, la pelota se desvió en un rival, dio en un palo y se metió para sellar el 2-0. Incluso River podría haber goleado, de no mediar un puñado de excelentes intervenciones del arquero nacionalizado ecuatoriano Javier Burrai.

“Fuimos inteligentes pero tenemos que seguir mejorando”, dijo Coudet, feliz por su récord perfecto como entrenador del club.

En Santa Fe, tanto Unión como Boca tuvieron oportunidades para ganar, pero terminaron firmando tablas. El “Tatengue” sacó ventaja con un tanto de Julián Palacios, a los 41, y el “Xeneize” niveló con un gol del uruguayo Miguel Merentiel, a los 57.

Unión aprovechó su mejor momento en el partido para sacar ventaja con un muy buen gol de Julián Palacios, a los 41, después de un centro atrás de Lautaro Vargas.

En el complemento, el equipo de Claudio Úbeda se despabiló y fue en busca del empate, con la mejoría del juvenil Tomás Aranda y el aporte del sustituto español Ander Herrera.

Una buena jugada colectiva terminó con una tijera del paraguayo Adam Bareiro que dio en el palo. El rebote le cayó a la “Fiera” Merentiel, que no falló. Todo Unión reclamó por una supuesta falta en el origen.

A partir de entonces, el partido se hizo de ida y vuelta, y los dos arqueros, Matías Mansilla en el local, y Agustín Marchesín, en la visita, se convirtieron en figuras.

Boca, que solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en el torneo, se ubica momentáneamente en el sexto lugar de la Zona A, mientras Unión es provisionalmente escolta del líder Vélez Sarsfield.

En tanto, Independiente Rivadavia sigue causando sensación. El conjunto de Mendoza recuperó la cima de la Zona B al vencer agónicamente 3-2 a domicilio a Gimnasia y Esgrima La Plata y aprovechar que Belgrano, ahora escolta, no pasó de una igualdad 0-0 en casa con Talleres en el clásico de Córdoba.

Para la “Lepra” mendocina marcó un tanto el paraguayo José Florentín. El gol de la postrera victoria fue del uruguayo Enzo Martínez, en contra de su propia valla. Curiosamente, el mismo Martínez había abierto la cuenta en el amanecer del partido para el “Lobo” platense.

Además, Tigre, con gol del paraguayo Alfio Oviedo, y Argentinos Juniors empataron 1-1.

FUENTE: AP