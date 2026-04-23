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Ritchie permite jonrón en su 1er lanzamiento en MLB pero guía victoria de Bravos ante Nats, 7-2

WASHINGTON (AP) — JR Ritchie permitió un jonrón de James Wood en su primer lanzamiento en las Grandes Ligas, pero luego se recuperó para conceder apenas una carrera más en siete innings y guiar el jueves a los Bravos de Atlanta a una victoria 7-2 sobre los Nacionales de Washington, para su octavo triunfo en nueve juegos.

JR Ritchie de los Bravos de Atlanta lanza contra los Nacionales de Washington, el jueves 23 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
JR Ritchie de los Bravos de Atlanta lanza contra los Nacionales de Washington, el jueves 23 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Ozzie Albies conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras para los Bravos, que rompieron un empate 2-2 con cuatro anotaciones en la séptima.

Ritchie (1-0), un derecho de 22 años elegido en el puesto 35 del draft amateur de 2022, ponchó a siete, dio dos bases por bolas y colocó 54 de sus 89 lanzamientos en la zona de strike. Promedió 94,4 mph con 24 rectas y también combinó 25 curvas, 19 cambios, 10 sliders, siete cutters y cuatro sinkers.

Wood conectó un jonrón con una recta por el centro de la zona de strike, su décimo jonrón de la temporada, líder de la Liga Nacional. CJ Abrams se voló la cerca con un cambio por debajo de la zona en la cuarta entrada. Pero Washington no dio otro hit después del sencillo de Daylen Lile con dos outs en la cuarta.

Ritchie comenzó la temporada en la sucursal de Triple A en Gwinnett y tuvo marca de 3-1 con efectividad de 0,99 en cinco aperturas. Atlanta seleccionó los contratos de Ritchie y del derecho venezolano Carlos Carrasco desde los Stripers antes del juego, enviando al derecho colombiano Didier Fuentes a Gwinnett y colocando al zurdo Dylan Dodd en la lista de lesionados de 15 días con efecto retroactivo al miércoles debido a una inflamación en la columna del lado izquierdo.

Ritchie se convirtió en el primer lanzador de los Bravos en permitir dos carreras o menos en siete o más entradas en su debut desde Matt Wisler en 2015.

El elevado de sacrificio de Albies y el sencillo impulsor de Harris le dieron a Atlanta ventaja de 2-1 en la cuarta.

Con el marcador 2-2 en la séptima, Atlanta llenó las bases con boletos a Drake Baldwin y Austin Riley alrededor del sencillo de Matt Olson ante el cubano Cionel Pérez (0-1). Gus Varland lanzó un pitcheo descontrolado que produjo una carrera, Albies conectó un sencillo de dos carreras y Michael Harris II siguió con un doble impulsor.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deoortes

FUENTE: AP

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