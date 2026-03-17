Reyna vuelve a la lista de convocados de Estados Unidos, Adams, Wright y Luna se pierden amistosos

ARCHIVO - Foto del 15 de noviembre del 2025, el estadounidense Gio Reyna celebra tras anotar en el amistoso ante Paraguay. (AP Foto/Derik Hamilton, Archivo) AP

Reyna estuvo entre los 27 jugadores que Mauricio Pochettino eligió el martes para los amistosos contra Bélgica el 28 de marzo y Portugal tres días después, los últimos partidos de exhibición antes de que el seleccionador dé a conocer el 26 de mayo su lista de 26 jugadores para el Mundial. Banks, un talentoso defensor de 19 años, se descartó para los partidos en Atlanta.

Hijo del excapitán de Estados Unidos Claudio Reyna, Gio anotó en el amistoso de noviembre contra Paraguay en su primer juego como titular con la selección en 16 meses y superó a su padre en goles con la selección. Pero el mediocampista sigue teniendo problemas para sumar tiempo de juego con su club. Esta temporada acumula apenas 403 minutos en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach, no ha jugado desde el 17 de enero, y se ha visto frenado por una lesión muscular no especificada.

“Gio estuvo fantástico con nosotros en noviembre”, manifestó Pochettino durante una conferencia de prensa en línea. “Realmente sabemos que es un talento muy especial y un jugador muy especial, y creo que darle la posibilidad, aunque no esté jugando demasiado en su club, puede ser muy útil para nosotros”.

Banks debutó con el Augsburg de la Bundesliga en enero de 2025 y entrenó con Estados Unidos en septiembre, pero sigue sin jugar con la selección. Pochettino y sus asistentes han hablado por Zoom y FaceTime con el germanoestadounidense.

“Está pensando y todavía no toma la decisión”, comentó Pochettino. “Es una situación difícil y espero, por Estados Unidos, que la decisión sea de nuestro lado”.

Aunque el mediocampista Tyler Adams (cuádriceps), el defensor Sergiño Dest (isquiotibiales) y el delantero Haji Wright (ingle) se perderán los partidos, Pochettino se mostró optimista de que se recuperarán a tiempo para ser considerados para el Mundial.

Adams, capitán de Estados Unidos en el Mundial de 2022, se perdió el partido de Bournemouth contra Burnley el sábado, y Pochettino espera que el mediocampista esté fuera de dos a tres semanas.

Dest, el principal lateral derecho estadounidense, se lesionó la pierna izquierda jugando para PSV Eindhoven el 7 de marzo, y Wright, segundo en la segunda división de Inglaterra, la League Championship, con 16 goles, salió del partido de Coventry contra Southampton en el minuto 61 el sábado.

Diego Luna, un mediocampista de 22 años que se convirtió en habitual de la selección el año pasado, debutó esta temporada con el Real Salt Lake de la Major League Soccer el fin de semana pasado, tras perderse tres partidos por una lesión de rodilla.

Además, James Sands fue operado del tobillo el viernes y se espera que se pierda el resto de la temporada de St. Pauli.

El delantero Patrick Agyemang, que tiene 10 goles con el Derby de la segunda división inglesa, fue convocado junto con el mediocampista Johnny Cardoso, quien ha tenido minutos de manera regular con el Atlético de Madrid.

El lateral izquierdo Antonee Robinson regresa y podría disputar su primer partido desde noviembre de 2024 tras recuperarse de una lesión de rodilla. Está entre 10 incorporaciones junto con varios otros jugadores que se perdieron los amistosos de noviembre por lesiones o problemas de condición física, un grupo que incluye al defensor Chris Richards, a Cardoso y al también mediocampista Malik Tillman, y a los delanteros Christian Pulisic y Tim Weah.

Pulisic se perdió los partidos de noviembre para recuperar la forma física tras una lesión en los isquiotibiales. Aunque anotó 10 goles en sus primeras 15 apariciones con el AC Milan esta temporada, no ha marcado en sus últimos 11 partidos.

“No se trata solo de marcar goles”, señaló Pochettino. “Estoy contento con él por la manera en que está rindiendo”.

Weston McKennie está de vuelta después de quedar fuera en noviembre para permanecer en Juventus justo después de que el club contratara al entrenador Luciano Spalletti.

Los arqueros Matt Turner y Chris Brady están en la lista, mientras que los guardametas Jonathan Klinsmann y Patrick Schulte fueron descartados, junto con el defensor John Tolkin y el mediocampista Timothy Tillman.

___

Plantel:

Arqueros: Chris Brady (Chicago), Roman Celentano (Cincinnati), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Alex Freeman (Villarreal, España), Mark McKenzie (Tolosa, Francia), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace, Inglaterra), Antonee Robinson (Fulham, Inglaterra), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, Alemania), Auston Trusty (Glasgow Celtic, Escocia).

Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver), Johnny Cardoso (Atlético de Madrid, España), Weston McKennie (Juventus, Italia), Aidan Morris (Middlesbrough, Inglaterra), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, Alemania), Cristian Roldan (Seattle), Tanner Tessmann (Lyon, Francia); Malik Tillman (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds, Inglaterra); Patrick Agyemang (Derby, Inglaterra), Folarin Balogun (Monaco, Francia), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, Países Bajos), Christian Pulisic (AC Milan, Italia), Tim Weah (Marsella, Francia).

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP