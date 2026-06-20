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Reyes neerlandeses cambian el anaranjado por azul y animan a Países Bajos y Curazao en el Mundial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos comenzaron el sábado alentando a los neerlandeses para que apabullaran a Suecia en Houston.

Los monarcas terminaron el día viendo cómo Curazao hacía historia contra Ecuador en Kansas City.

La pequeña nación insular de Curazao es un país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos, y eso convierte al rey Guillermo Alejandro y a la reina Máxima, nacida en Argentina, en sus jefes de Estado. Así que, tras un rápido vuelo hacia el norte el sábado, la pareja real cambió diligentemente las bufandas anaranjadas brillantes de “Het Oranje Legioen”, usadas en su partido anterior, por unas azul intenso para la Ola Azul.

“Es un Mundial extraespecial porque tenemos tanto a los Países Bajos como a Curazao”, declaró Guillermo Alejandro a RTL-TV. “Así que tenemos el doble de equipos a los que animar. Una gran oportunidad para alentar tanto a los Azules como a los Naranjas. En definitiva, será un Mundial especial para mí con dos equipos, y naturalmente espero que lleguen extremadamente lejos”.

Los Países Bajos se acercaron un paso más a la fase de eliminación directa tras apalear 5-1 a Suecia.

Brian Brobbey y Cody Gakpo anotaron dos goles cada uno para ayudar al equipo dirigido por Ronald Koeman a recuperarse de un empate decepcionante en su debut y colocarse en la cima del Grupo F. Los Países Bajos cierran la fase de grupos contra Túnez el jueves en Kansas City.

Curazao también sigue con vida, después de que Eloy Room brilló en el arco para lograr el empate con Ecuador. El equipo curazoleño cierra su participación en el Grupo E el jueves contra Costa de Marfil en Filadelfia, al mismo tiempo que Ecuador juegue contra Alemania en Nueva York.

“Es increíble”, comentó el mediocampista de Curazao Tahith Chong sobre la posibilidad de celebrar con la familia real en el vestuario. “Sabía antes del partido que iban a venir. Tenerlos en un partido así, en el que conseguimos nuestro primer punto en la historia, es increíble”.

Es raro que monarcas reinantes pasen por el área de Kansas City. La reina Ana de Rumania asistió a la inauguración del Liberty Memorial —donde Kansas City está realizando su FanFest del Mundial— en la década de 1920, mientras que el rey Gustavo XVI de Suecia hizo una parada en el pequeño pueblo de Lindsborg, en Kansas, cuando atravesaba el Medio Oeste en la década de 1970.

Aunque, por otro lado, tampoco ha habido nunca un evento deportivo tan grande como el Mundial en la zona.

Ni una nación tan pequeña como Curazao había sumado un punto en el torneo.

“Ver cómo el rey, su esposa y su hija encajan en nuestro grupo es algo que despierta mucho respeto”, manifestó el entrenador de Curazao, Dick Advocaat, de 78 años, quien nació y creció en los Países Bajos. “Sonríen, bailan, nada es demasiado para ellos, y se les ve irradiar alegría. Fue maravilloso ver a la familia real de esta manera”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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