Retoman actividades legisladores de cámara baja a su regreso a Washington

El Capitolio de Estados Unidos, visto desde la Avenida Pensilvania, el domingo 30 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

Lo primero en la agenda probablemente sea una votación sobre un proyecto de ley provisional de gasto, diseñado para mantener al gobierno federal plenamente financiado hasta principios de diciembre, eliminando la posibilidad de un cierre antes de las elecciones de medio mandato.

Con la temporada electoral ya en marcha, también se esperan votaciones sobre medidas destinadas a amplificar la estrategia de mensajes del Partido Republicano de cara a noviembre, en particular una resolución que condena el socialismo. Los republicanos intentan vincular al Partido Demócrata en general con los candidatos socialistas democráticos que han tenido éxito este año al postularse para cargos públicos.

Otro asunto que podría llegar a la agenda es un proyecto de ley aprobado por el Senado que impone sanciones a segmentos clave de la economía rusa y permite al presidente Donald Trump imponer aranceles elevados a bienes importados de países que compran la gran mayoría del petróleo y el gas rusos. La iniciativa, encabezada por el fallecido senador Lindsey Graham, busca privar al presidente ruso Vladímir Putin de ingresos utilizados para financiar la guerra contra Ucrania.

El proyecto de ley fue aprobado 86-11 en el Senado. De ser aprobada también en la Cámara de Representantes, la iniciativa llegará al escritorio de Trump para su firma. Sin embargo, algunos demócratas clave de la cámara baja se oponen al proyecto. La propuesta otorga a Trump amplias nuevas facultades arancelarias que, según temen algunos legisladores, podrían usarse para castigar a países aliados en lugar de aplicarse a adversarios.

No hay una votación programada sobre el proyecto esta semana, pero sus promotores trabajan para que se someta a consideración antes que los legisladores abandonen Washington para concentrarse exclusivamente en sus campañas de reelección.

El regreso a Washington también trae un renovado enfoque sobre conductas indebidas de legisladores, ya que la Cámara de Representantes tendrá su primera oportunidad de actuar sobre una recomendación de su Comisión de Ética para censurar al representante Chuck Edwards, republicano por Carolina del Norte, por incurrir en una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes asesoras en su oficina del Congreso.

Edwards implora a colegas que rechacen el voto de censura

Edwards ha cuestionado la conclusión de la comisión de que no se apegó al espíritu de las normas que prohíben el acoso sexual y los acercamientos no deseados hacia el personal de la Cámara de Representantes. Edwards subraya que la comisión concluyó que no encontró evidencia de que él “haya participado en una actividad sexual o propusiera explícitamente algo a cualquier persona bajo su cargo”.

Edwards aclaró que no estaba pidiendo a los legisladores que aprobaran cada regalo, cumplido o interacción social, sino que distinguieran entre una conducta que alguien podría considerar poco convencional y una conducta que realmente constituye acoso sexual.

“Actos individuales que no estaban prohibidos por sí mismos fueron reunidos, se les asignó la interpretación más dañina posible y luego se usaron en conjunto para respaldar una conclusión mucho más grave que la evidencia subyacente”, escribió Edwards en una carta a sus colegas, reportada por primera vez por NOTUS.

La comisión indicó que Edwards entregó a las dos empleadas regalos lujosos y recurrentes, hizo comentarios sobre su vestimenta y apariencia, las invitó a cenas y vacaciones íntimas, envió notas sobre su efusivo afecto y las invitó a otras actividades como una forma de pasar tiempo juntos.

Una votación para censurar deja constancia de la profunda desaprobación de la Cámara de Representantes hacia la conducta de un legislador que no alcanza el umbral para la expulsión. Edwards abandonó sus planes de reelección después que se publicara el informe de la comisión.

Evitar otro cierre

Se espera que el presidente de la cámara baja del Congreso, Mike Johnson, ponga sobre la mesa el proyecto de financiamiento a comienzos de la semana. El proyecto sufrió algunos cambios significativos en el Senado que lo hicieron más aceptable para los demócratas. Retrasa una norma propuesta por la Oficina de Administración y Presupuesto que dará a los designados políticos más poder sobre la distribución de subvenciones federales. También incluye normas para garantizar que el gobierno federal no pueda transferir fondos a la Patrulla Fronteriza.

Pero una disposición que retrasa por un mes una prohibición federal sobre productos intoxicantes de tetrahidrocannabinol (THC) derivados del cáñamo ha provocado críticas de muchos legisladores republicanos. Como resultado, los republicanos probablemente someterán el proyecto a un procedimiento acelerado que evita una votación procesal separada. Los proyectos bajo suspensión requieren una mayoría de dos tercios para aprobarse, lo que significa que un número significativo de legisladores de ambos partidos debe respaldar la medida para que se apruebe y avance hasta el escritorio de Trump.

Los legisladores están ansiosos por evitar la posibilidad de un cierre al tiempo que los votantes sopesan sus opciones de cara a las elecciones intermedias de noviembre. El proyecto de financiamiento fue aprobado por 90-6 en el Senado, lo que muestra que legisladores de ambos partidos quieren evitar una repetición de los dos cierres históricos que ocurrieron este último año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP