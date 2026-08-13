Retiran 250.000 minineveras Cooluli por riesgo de incendio y quemaduras

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Esta foto proporcionada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) muestra un minifrigorífico Cooluli retirado a revisión el jueves 13 de agosto de 2026, tras informes de incendios en los frigoríficos de 10 y 15 litros de la compañía. (Foto, CPSC vía AP) AP

Según un aviso publicado el jueves por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), los refrigeradores mini “de 10 litros” y “de 15 litros” ahora retirados del mercado tienen un interruptor eléctrico que puede provocar un cortocircuito.

Cooluli explicó en su sitio web que “en algunas unidades más antiguas, el interruptor selector que alterna entre los modos de Enfriamiento y Calentamiento puede sobrecalentarse”. Hasta la fecha, según la CPSC, la empresa ha recibido al menos 19 reportes de productos que han echado humo, sacado chispas, se han quemado, derretido, sobrecalentado o se han incendiado.

La CPSC señaló que estos incidentes han provocado daños a la propiedad por más de 80.000 dólares, y un cliente reportó inhalación de humo.

El retiro del mercado abarca minineveras que se vendieron tanto en el sitio web de Cooluli como en Amazon entre enero de 2019 y octubre de 2024, por un precio de entre 80 y 120 dólares. Solo están afectados ciertos modelos de refrigeradores de 10 y 15 litros con una fuente de alimentación interna.

“Esto se limita a lotes específicos de producción antiguos, por lo que la mayoría de los refrigeradores Cooluli no se ven afectados”, escribió Cooluli y precisó que el retiro no incluye sus neveras más nuevas, que están equipadas con una fuente de alimentación externa.

Para solucionar el problema, la empresa —fundada en Brooklyn, Nueva York— enviará a los clientes afectados un kit de reparación gratuito. Los consumidores deberán visitar el sitio web de Cooluli para verificar el número de modelo y, si su mininevera está incluida en el retiro, seguir las instrucciones sobre cómo cortar el cable de alimentación y enviar fotos para solicitar el reemplazo gratuito.

Mientras tanto, se insta a los consumidores a dejar de usar de inmediato las neveras retiradas del mercado. ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP