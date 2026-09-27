Resultados preliminares: Suiza se inclina por rechazar estricta aplicación de neutralidad

Un afiche sobre el referendo dice “No a la guerra, sí a la neutralidad suiza”, cerca de Epagny, Suiza, el 25 de septiembre del 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP) AP

Los impulsores del plan, promovido por el Partido Popular Suizo, que cuenta con miembros con inclinaciones prorrusas, insisten en que el gobierno se ha acercado demasiado a la Unión Europea y a la OTAN, en particular por la guerra de Rusia en Ucrania.

La propuesta surgió tras la decisión de Suiza de sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Busca prohibir que el país alpino se adhiera a medidas punitivas contra países hostiles, salvo las sanciones de las Naciones Unidas. Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU como uno de sus cinco miembros permanentes.

Suiza ha estado comprometida con la neutralidad, consagrada en la Constitución desde mediados del siglo XIX. La neutralidad suiza ha sido objeto de años de debate sobre lo que realmente significa.

Las proyecciones de la radiodifusora pública suiza SRG, basadas en parte en información de la encuestadora gfs bern y en los primeros recuentos del gobierno, indicaban que más de dos tercios de los votantes rechazaron la idea.

Vendrá un recuento oficial final más tarde el domingo. Las urnas cerraron al mediodía. La mayoría de los votantes emitió su voto por correo.

Suiza no es miembro de ninguna alianza militar. Sin embargo, si la propuesta se aprobaba, impediría que el gobierno suizo cooperara con cualquier alianza —como lo ha hecho con la OTAN durante tres décadas, incluso mediante ejercicios conjuntos— salvo en casos de amenaza.

Los partidarios sostienen que el gobierno se ha acercado “peligrosamente” a la Unión Europea y a la OTAN amenazando la seguridad de Suiza y su independencia de acción.

Los opositores, entre ellos el gobierno federal y el Parlamento, afirman que la Constitución ya otorga al gobierno federal el margen que necesita para proteger los intereses nacionales.

Los votantes de ambos lados del tema tenían la seguridad en mente.

Ruth Bolomey, una jubilada de 65 años originaria de Hawai, comentó que votó a favor de la iniciativa.

“Creo que necesitamos neutralidad y deberíamos mantener la neutralidad por razones de seguridad, por la gente”, declaró Bolomey.

Jihad Azkoul, de 78 años y originario de Nueva York, señaló que votó “no” y tenía en mente “la cuestión de qué pasa si Rusia nos ataca: ¿recibiríamos protección de nuestros vecinos?”.

“Probablemente lo harían, pero solo para estar seguros”, añadió.

En la democracia suiza, los votantes suelen emitir su voto cuatro veces al año, lo que da al público una participación directa en la elaboración de políticas.

El gobierno suizo está encabezado por un poder ejecutivo cuyos siete miembros provienen de todo el espectro político y toman decisiones por consenso.

La presidencia suiza rota cada año entre sus miembros, y el cargo de presidente es en gran medida ceremonial; actualmente lo ocupa Guy Parmelin, del Partido Popular Suizo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP