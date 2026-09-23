Resultado en la elección parlamentaria muestra el apoyo del público al Kremlin, dice Putin

El presidente ruso Vladímir Putin encabeza una reunión de gabinete a través de una videoconferencia en la residencia de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

Con más del 97% de los votos escrutados tras tres días de votación que terminaron el domingo, las autoridades electorales indicaron que el principal partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendrá más de tres cuartas partes de los escaños en la cámara baja, la Duma Estatal, una cifra récord. La votación, estrechamente orquestada, excluyó prácticamente a cualquier oposición genuina.

La participación superó el 59% de los 111 millones de votantes habilitados, la más alta en una elección parlamentaria en más de una década. Las autoridades extendieron la votación durante tres días para aumentar la asistencia a las urnas e incluyeron partes de Ucrania anexadas ilegalmente. En algunas regiones también se realizó votación en línea.

“Tal récord de personas que acuden a votar demuestra que el pueblo de Rusia respalda nuestros esfuerzos orientados a fortalecer el país”, declaró Putin en comentarios televisados durante una reunión con altos miembros del gobierno, sus primeras declaraciones públicas sobre el resultado.

La elección se celebró con el telón de fondo de incesantes ataques ucranianos con drones. El domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó 1.110 drones durante la noche.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que 450 drones fueron derribados mientras volaban hacia la ciudad, en lo que describió como “el mayor ataque jamás registrado” contra la capital, en un intento fallido de interrumpir la votación. La ofensiva, que dañó una refinería de petróleo y un edificio residencial, también causó la muerte de tres personas y dejó 38 heridos en la región metropolitana de Moscú, informaron autoridades.

“Intentaron obstaculizar nuestros esfuerzos, descarrilar la elección, como lo evidencian los continuos intentos del enemigo de vulnerar las defensas antiaéreas alrededor de Moscú y en otras regiones”, afirmó Putin. “Pero las filas en los centros de votación han demostrado que Rusia no puede ser intimidada”.

La elección parlamentaria fue la primera desde que Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, y la primera en incluir a residentes de cuatro regiones de ese país que fueron tomadas y anexadas ilegalmente por Moscú ese año. En un centro de votación en la parte de la región de Donetsk controlada por Rusia, los votantes depositaron sus papeletas en una urna bajo la mirada de un soldado ruso armado.

También se celebró una votación en Crimea, que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014. Kiev denunció como ilegal la votación en esas regiones.

Putin también se dirigió a los soldados rusos que combaten en Ucrania.

“Camaradas, quiero que sepan que esta votación fue por ustedes. La gente confía en ustedes, cree en nuestra victoria, cree en su valentía, su heroísmo y su entrega a la Patria”, señaló.

“No tengo ninguna duda de que se cumplirán todos los objetivos que nos fijamos para la operación militar especial”, afirmó el mandatario, utilizando el término del Kremlin para la guerra en Ucrania.

El Kremlin lanzó una ofensiva mediática masiva

Una campaña masiva de los medios estatales y el férreo control sobre la elección permitieron que el Kremlin reforzara su dominio político pese a los problemas económicos y los ataques ucranianos con drones de largo alcance.

Los resultados preliminares indicaban que Rusia Unida obtendría entre 347 y 355 de los 450 escaños de la Duma. Recibió poco menos del 58% de los votos para los 225 escaños asignados por partidos y también ganó 208 contiendas uninominales que completan la otra mitad de la cámara.

Varios partidos más pequeños que representan a la “oposición sistémica”, que vota en sintonía con el Kremlin en todos los asuntos clave, ocuparán la mayoría de los escaños restantes. Solo un puñado irá a candidatos que se presentaron sin afiliación partidaria.

El partido liberal Yabloko, la única entidad política registrada que se atrevió a criticar públicamente la guerra, fue retirado de la boleta el mes pasado por el Tribunal Supremo de Rusia, y solo tenía unas pocas decenas de candidatos en las contiendas uninominales. Los resultados preliminares indicaron que ningún candidato de Yabloko obtuvo un escaño.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP