Restos del emperador medieval llegan a Bulgaria tras décadas de diálogo con Grecia

Los restos del emperador medieval Samuel en Tesalónica, Grecia, el 3 de octubre del 2026. (AP foto/Giannis Papanikos) AP

Samuel, o Samuil en búlgaro, fue un emperador guerrero que combatió al Imperio bizantino para expandir su reino, pero finalmente fue derrotado y murió poco después, en 1014. Es considerado un símbolo de la identidad nacional de Bulgaria.

Los restos, descubiertos en una zona fronteriza griega hace 60 años, fueron trasladados por vía aérea a la capital búlgara, Sofía, a bordo de un avión militar que fue escoltado por cazas de la fuerza aérea búlgara desde la frontera del país con Grecia.

El féretro con los restos llegó a una plaza céntrica de Sofía, donde fue recibido por miles de búlgaros. En una inusual muestra de unidad, políticos de todas las tendencias rindieron homenaje al gobernante medieval, mientras escuchaban el himno nacional y una salva de 21 cañonazos.

“Hoy los europeos estamos aprendiendo a leer la historia con el deseo de pertenecer no solo a nuestra patria, sino también a la cultura que nos une en todo el continente europeo”, declaró el primer ministro búlgaro Rumen Radev en la ceremonia.

“Por eso Europa no debe reabrir viejas heridas, sino trabajar por la paz como el bien supremo”, añadió Radev, al aludir a la historia de rivalidad de siglos entre los dos estados vecinos.

Una procesión acompañó los restos del zar hasta la cercana Iglesia de Santa Sofía, una basílica del siglo VI que dio su nombre a la capital búlgara. Según funcionarios de la iglesia, Samuel fue bautizado en este templo.

“Más de un milenio después de su vida y de su hazaña histórica, el zar Samuel regresa a su pueblo para permanecer para siempre en Bulgaria”, indicó el patriarca Daniil, jefe de la Iglesia ortodoxa de Bulgaria, en una oración ante el sarcófago de mármol blanco donde fueron depositados los restos.

La entrega del sábado en Tesalónica se produce tras un acuerdo alcanzado a principios de esta semana entre los ministros de Cultura de ambos países, en virtud del cual Bulgaria devolverá reliquias religiosas tomadas de monasterios griegos durante la Primera Guerra Mundial.

Varios destacados académicos griegos y líderes religiosos han criticado el acuerdo por considerarlo insuficiente por parte de Bulgaria.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y su homólogo búlgaro Rumen Radev asistieron a una ceremonia en el Museo de la Civilización Bizantina de Tesalónica, donde se conservaban los restos, antes de la entrega.

“Son objetos que pertenecen a nuestros dos pueblos; constituyen nuestra memoria y nuestro vínculo, y nuestros compatriotas y las futuras generaciones merecen y deben tener la oportunidad de rendir homenaje a sus antepasados”, manifestó Radev.

“Si en el pasado el zar Samuel nos dividió, puedo decir que hoy nos une. Fortalece nuestra cooperación estratégica y hace aún más sólidas las relaciones históricas entre nuestros estados y pueblos”, sostuvo.

Mitsotakis expresó esperanzas de que la ceremonia del sábado reforzara la campaña internacional de Grecia para recuperar los Mármoles del Partenón, una colección de esculturas de mármol de 2.500 años de antigüedad tomadas de la Acrópolis de Atenas y exhibidas posteriormente en el Museo Británico.

“La comunidad mundial está, en esencia, reevaluando su postura de larga data sobre la protección del patrimonio cultural”, sostuvo Mitsotakis.

“Este cambio se refleja en la iniciativa de hoy, que se basa en el principio evidente de que los monumentos y las reliquias históricas no pueden tratarse como botín de guerra, ni como resultado de circunstancias posteriores a su creación”, agregó.

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Kantouris reportó desde Tesalónica, Grecia. El corresponsal Derek Gatopoulos contribuyó a esta nota desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP