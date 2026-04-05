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Resonancia revela tirón en la pantorrilla derecha de Juan Soto de Mets

SAN FRANCISCO (AP) — El jardinero derecho de los Mets de Nueva York Juan Soto presenta un tirón en la pantorrilla derecha, anunció el club el sábado, tras una prueba de resonancia magnética.

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Tony Avelar)
El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, se desliza en el plato para anotar ante los Gigantes de San Francisco el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Tony Avelar) AP

Soto se lesionó la noche del viernes durante un intento por correr de primera a tercera en la victoria de los Mets por 10-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Tanto Soto como el mánager venezolano Carlos Mendoza se mostraron sorprendidos de que la resonancia magnética no mostrara más daño del que descubrió.

“En este momento es una distensión leve", dijo Soto el sábado en Oracle Park. "Vamos a ir día a día, a ver cómo se siente esto. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Vamos a ver cómo me despierto en los próximos días y a partir de ahí seguiremos.

“Es impresionante lo que vimos en las imágenes porque me siento mucho mejor que ayer. Definitivamente me siento muy bien, y ver lo que salió en la resonancia fue sorprendente para mí”.

Mendoza vio a Soto caminando por el clubhouse de los Mets antes del juego del sábado contra los Gigantes y parecía estar bien. El equipo no ha descartado colocar a Soto en la lista de lesionados, pero espera evitarlo.

“Tiene esa distensión leve pero, sorprendentemente, cuando lo vi más temprano, por la forma en que está caminando, incluso por su actitud, parece estar en un muy buen momento", dijo Mendoza. "Esa es una zona complicada. Vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos con él. La buena noticia es cómo se siente y los comentarios que estamos recibiendo de él”.

En ocho juegos esta temporada, Soto batea para .355 con un jonrón y cinco carreras impulsadas. El veterano toletero está en la segunda temporada de un contrato de 765 millones de dólares por 15 años.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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