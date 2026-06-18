Residentes regresan al sur de Líbano devastado por la guerra tras pacto entre EEUU e Irán

El residente Samih Haidar reacciona al inspeccionar su apartamento incendiado, dañado por los ataques israelíes en la ciudad portuaria de Tiro, Líbano, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar) AP

A esas advertencias les siguieron amplios ataques aéreos contra la ciudad, que Israel afirmó que tenían como objetivo al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Lo que Kaour encontró al volver a Tiro hizo añicos sus esperanzas: el apartamento familiar de sus sueños, con vista al resplandeciente mar Mediterráneo, era un montón de escombros y vidrios rotos.

Su regreso coincidió con el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El pacto también pide el fin de la guerra en Líbano, donde Israel ha estado combatiendo a Hezbollah, pero no está claro qué significa eso en la práctica.

Israel y Hezbollah no son partes del acuerdo. Irán insiste en que Israel debe retirarse de la gran franja del sur de Líbano que está ocupando, pero la redacción del acuerdo provisional no lo exige de manera explícita y sólo garantiza la “integridad territorial” de Líbano.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no ha comentado tras la firma del acuerdo, aunque Israel ha prometido mantener a sus tropas en Líbano, y Hezbollah afirma que está comprometido a resistir a Israel. Los combates entre ambas partes, que todavía continuaban el miércoles en aldeas y localidades del sur de Líbano, podrían hacer descarrilar el acuerdo.

Para los residentes del sur de Líbano, golpeado por la crisis, la esperanza de tiempos mejores se mezcla con el escepticismo: ha habido demasiados anuncios de alto el fuego que no lograron detener los combates.

Kaour vive en Alemania, pero pasa la mayor parte del verano en Tiro. El mes pasado, cuando un ataque israelí alcanzó su calle sin previo aviso, él estaba en el extranjero con su familia.

Cuando regresó, vio que su edificio —con una popular tienda de dulces y una tienda de electrónica en la planta baja— seguía en pie, a diferencia de las estructuras de alrededor: edificios que quedaron completamente arrasados.

Pero los muros y las ventanas de su apartamento habían quedado reventados por la explosión. Dijo que sintió alivio de que su familia no estuviera allí. Todos sobrevivieron.

“Espero que haya paz y, si Dios quiere, que este sea el fin de la guerra y que todos puedan volver a sus hogares”, declaró. “Vivimos en el extranjero, pero nuestra mente está aquí, en nuestro país”.

Afuera, la calle se llenó rápidamente de personas que intentaban retirar los escombros.

El vecino de Kaour, un piso más arriba, Samih Haidar, también acababa de regresar y encontró su puerta asegurada con tablas de madera.

Intentó derribarlas a patadas, pero no lo logró; luego esperó con ansiedad cuando dos hombres que estaban retirando escombros en otro piso llegaron y desatornillaron los cerrojos.

A través de una abertura, Haidar se metió. No sabía qué esperar: había alquilado el apartamento a una familia desplazada de otra zona del sur, personas cercanas a un amigo suyo de confianza.

Entonces su ansiedad se convirtió en conmoción: muebles rotos, vidrios hechos añicos, escombros y una cocina calcinada. Los vecinos le dijeron que la cocina se incendió luego del ataque. Recorrió lentamente cada habitación, grabando en silencio con su teléfono. No sabe qué fue de la familia —desplazada de Tiro como decenas de otras, supuso.

Quiere tener esperanza, dijo.

“Queremos que las cosas salgan bien y vivir con seguridad, para que haya estabilidad para nosotros y para todos los demás”, indicó Haidar.

Ataques matutinos perforan un frágil alto el fuego

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, reportó varios ataques israelíes con drones el jueves por la mañana en el sur del país, incluido uno contra un automóvil en la localidad de Kfar Tebnit que mató a una persona e hirió de gravedad a otra.

Israel no comentó sobre los ataques.

Más al norte, a unos 80 kilómetros (50 millas) de distancia, familias desplazadas se apiñaban a lo largo del malecón en Beirut, la capital de Líbano. La mayoría ha estado durmiendo en tiendas de campaña durante meses, viviendo día a día en un limbo. Para otros, es un banco o un colchón en el suelo.

Muchos dijeron que no están convencidos de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se mantenga ni de que puedan regresar a sus hogares —si es que todavía tienen hogares a los que volver. En la zona fronteriza cercana a Israel, muchas aldeas libanesas han sido demolidas casi por completo.

“No me he sentido aliviado en absoluto”, dijo Mohammed Ashmar, desplazado de la aldea fronteriza de Deir Seryan, sosteniendo una taza de café y sentado cerca de su tienda en el malecón. “Hasta que regrese a mi casa... no me convenceré de nada”.

La guerra entre Israel y Hezbollah ha desplazado a más de 1 millón de personas en Líbano y ha causado la muerte de casi 3.900, según autoridades libanesas. Unos 30 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina de Netanyahu.

Durante una visita de dignatarios extranjeros el jueves, la ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Haneen Sayed, señaló que el país enfrenta necesidades humanitarias urgentes, pero también la desalentadora tarea de planificar el retorno de las familias desplazadas y la reconstrucción de las zonas destruidas.

“El pueblo libanés merece la paz”, afirmó. “Merece regresar con seguridad a sus hogares, reconstruir sus comunidades y mirar al futuro con confianza y esperanza”.

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El periodista de The Associated Press Fadi Tawil contribuyó a este despacho desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP