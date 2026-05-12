Residentes de Cité Soleil en Haití exigen protección del gobierno tras ataques de pandillas

Residentes huyen de sus viviendas para escapar de los enfrentamientos entre pandillas armadas en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

Roselaine Jean-Pierre, de 67 años, formó parte de las dos docenas de personas que se reunieron en una intersección de Cité Soleil, sosteniendo ramas de árboles y exigiendo que la policía intervenga en la zona, aun cuando se escuchaban disparos en las inmediaciones.

“No hice nada para merecer esto”, dijo Jean-Pierre, quien huyó de su casa el domingo y ahora duerme en las calles de Puerto Príncipe, la capital.

Algunos de los manifestantes dijeron ver a personas morir durante el fin de semana en Cité Soleil, donde también se podían observar autos quemados y vacas muertas. Las autoridades haitianas no han divulgado información sobre víctimas.

“Sé de siete personas que han sido asesinadas y también de personas que han recibido disparos”, señaló Michel-Ange Toussaint, quien regresó brevemente a su casa en Cité Soleil para recoger algo de ropa.

Indicó que los ataques contra civiles comenzaron el domingo alrededor de las 6 de la tarde, lo que hizo que muchas personas huyeran de la zona en busca de seguridad. “Fueron nuestros propios pies los que nos salvaron”, señaló.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe tras asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021. La policía afirma que los grupos delictivos han ampliado sus actividades, que incluyen saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

En un comunicado difundido el lunes, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras los intensos enfrentamientos del domingo.

En abril, llegaron a Haití las primeras tropas extranjeras vinculadas a una fuerza de la ONU para ayudar a contener la violencia en curso.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a finales de septiembre un plan para autorizar una fuerza de 5.550 integrantes, que aún no ha llegado por completo a la nación insular. Hasta ahora se ha desplegado un número desconocido de tropas de Chad.

En un informe publicado a principios de este año por la Organización Internacional para las Migraciones se concluyó que la violencia de las pandillas ha desplazado a más de 1,4 millones de personas en Haití, y que aproximadamente 200.000 de ellas viven ahora en sitios hacinados y con financiación insuficiente en la capital del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP