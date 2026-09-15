Reserva Federal de EEUU parece dispuesta a subir tasas de interés

No es seguro que la Fed vaya aumentar su tasa de referencia -- actualmente de un 3,6% -- porque su director Kevin Warsh no ha ofrecido pistas sobre sus pasos futuros como lo hacían sus predecesores. Aun así, la mayoría de los analistas y economistas prevén un alza tras el discurso que Walsh dio hace dos semanas en Jackson Hole, Wyoming, en el que sostuvo que la institución no ha logrado su meta inflacionaria.

Un aumento de tasas introduciría otro giro brusco en un periodo volátil para la economía y los mercados financieros. Tan recientemente como en marzo, la Fed había pronosticado que recortaría su tasa una vez este año. Pero con la guerra en Irán reavivándose y provocando fuertes aumentos en los precios del petróleo y el gas, es probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% de la Fed durante aún más tiempo.

“No veo ningún final para la guerra en Irán en este momento”, observó Kristin Forbes, economista de la Sloan School del MIT. "Dada la alta inflación que todos hemos vivido los últimos años, los consumidores son más sensibles, las empresas son más sensibles, suben los precios más rápido... Los riesgos apuntan mucho más a una inflación más persistente que a que caiga rápidamente”.

El aumento vertiginoso de la inversión en centros de datos también ha estado acelerando la inflación y contribuyendo a tasas de interés más altas a más largo plazo, aunque ahora las principales empresas están hablando de desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

La posible subida de tasas llega apenas siete semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que la inflación y la economía han surgido como temas candentes. Trump ha exigido que la Fed recorte las tasas, una medida que no está sobre la mesa, y el domingo declaró: “Estados Unidos es tan fuerte que deberíamos estar pagando la tasa de interés más baja del mundo”.

Trump atacó repetidamente al predecesor de Warsh, Jerome Powell, en términos duramente personales, trastocando décadas de tradición en las que los presidentes trataban a la Fed como independiente.

Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump, indicó el domingo en CNN que Trump “respeta al 100% la independencia de Kevin Warsh”.

Sin embargo, al mismo tiempo, Hassett sugirió en una entrevista con Fox News que la Fed no debería subir las tasas tan cerca de las elecciones de medio mandato.

“Yo sería cauteloso con una subida de tasas... Creo que si quieres una Fed independiente, entonces una cosa que hace la Fed es mantenerse al margen de las elecciones”, señaló Hassett.

Los mercados financieros esperan que Warsh y el banco central desestimen esas advertencias. Los operadores ahora ven un 90% de probabilidad de que la Fed suba las tasas el miércoles, según los precios de los futuros. Esa cifra se disparó después del informe del viernes según el cual los precios siguen obstinadamente altos y la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, repuntó en agosto respecto del mes anterior.

Tras ese informe, y el tono duro de Warsh sobre la inflación a finales del mes pasado, la mayoría de los economistas cree que el director de la Fed tendrá que subir las tasas o de lo contrario perdería credibilidad ante los mercados financieros. Las tasas de interés a más largo plazo, como las de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años, podrían dispararse si no sube las tasas, como ocurrió después de la reunión a finales de julio cuando Warsh no logró convencer a los mercados de que estaba dispuesto a elevarlas si era necesario.

“Al final del día, las reiteradas y severas advertencias del director de la Fed sobre la intolerancia a la inflación ponen en riesgo la credibilidad institucional si no hay alguna acción que las respalde”, apuntó Michael Feroli, economista de JPMorgan Chase.

Un aumento de tasas podría plantear otras preguntas

Algunos miembros del comité de tasas de interés de la Fed todavía esperan que la inflación, fuera de alimentos y energía, se desvanezca con el tiempo y quizá no consideren necesaria una subida de tasas.

Pero Warsh no ha planteado ese argumento. En cambio, en sus comentarios en Jackson Hole, afirmó que los informes recientes de inflación “no me dicen que las tendencias subyacentes hayan mejorado”, y añadió que si esa mejora no se veía pronto, “tenemos trabajo por hacer”.

Irónicamente, al reforzar la credibilidad de la Fed, una subida de tasas podría contener las tasas de interés a más largo plazo que los consumidores pagan por cosas como hipotecas y préstamos para automóviles. Parte del reciente salto en las tasas hipotecarias probablemente ha reflejado la preocupación de los inversionistas de que la Fed no está comprometida con combatir la inflación. Por lo general, los inversionistas exigen mayores rendimientos para poseer bonos cuando la inflación es elevada.

Aun así, si la Fed efectivamente aumenta su tasa el miércoles, Warsh enfrentará otras interrogantes: ¿Cuántas subidas implementará la Fed? ¿Qué tan eficaces serán para reducir la inflación cuando gran parte de ella proviene de los precios del petróleo, que la Fed no controla? ¿Qué harán si una desaceleración de la IA amenaza con frenar la economía, lo que normalmente llevaría al banco central a recortar las tasas?

Matthew Luzzetti, economista jefe para Estados Unidos en Deutsche Bank, señaló que es raro que la Fed eleve su tasa clave solo una vez, lo cual probablemente tendría poco impacto en la economía, por lo que son probables múltiples subidas.

Pero, dijo, la manera en que la Fed caracterice el miércoles posibles aumentos de tasas podría dar pistas sobre sus próximos pasos. Por ejemplo, si Warsh sugiere que la Fed está revirtiendo los tres recortes que hizo a finales de 2025 —cuando temía que el desempleo estuviera aumentando—, eso indicaría que serían necesarias dos subidas más.

Por otra parte, Warsh podría presentar una subida como un acto de “gestión de riesgos”, indicó Luzzetti, con la Fed esperando que la inflación se enfríe pero elevando las tasas para asegurarse de que así sea. Eso podría apuntar a posiblemente solo dos aumentos.

Hasta ahora, Warsh se ha resistido a ofrecer ese tipo de orientación. Pero los operadores de Wall Street esperan tres subidas —en septiembre, diciembre y marzo—, según los precios de los futuros.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP