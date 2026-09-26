Rescatistas sacan a 4 personas inconscientes de edificio caído cerca de la Acrópolis de Atenas

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Bomberos trsabajan en el escenario de un derrumbe tras una explosión en la víspera, en el distrito de Plaka, en Atenas, el 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yorgos Karahalis) AP

Se cree que la explosión registrada el viernes por la mañana fue causada por una fuga masiva de gas, indicó el alcalde de la capital griega, Haris Doukas, por la noche. Edificios cercanos también sufrieron daños y fueron evacuados, agregó.

El departamento de bomberos reportó que una cuarta persona fue hallada inconsciente entre los escombros del inmueble de dos pisos en Plaka, la parte histórica de Atenas que se encuentra al pie de la colina de la Acrópolis, el monumento antiguo más visitado del país.

Antes el sábado, una mujer inconsciente y un hombre fueron trasladados en ambulancia. Otras dos mujeres resultaron heridas en un edificio contiguo en la calle Lysikratous, señalaron los bomberos.

En el operativo de búsqueda y el rescate participaron 30 bomberos y tres perros. Las autoridades estaban investigando la explosión.

Imágenes de video tomadas en el lugar mostraban escombros esparcidos por la calle, con autos estacionados destrozados por la caída de restos.

Andreas Martzaklis, residente en la zona, comentó que los rescatados por los bomberos en el edificio contiguo eran todos turistas.

El sacerdote de una iglesia cercana dijo que la misa de este domingo se celebrará al aire libre debido a los daños en el templo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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