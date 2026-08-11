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Rescatistas buscan a más pasajeros de ferry en llamas cerca de Bali, Indonesia

YAKARTA (AP) — Equipos de socorristas combatían el miércoles un incendio mientras intentaban rescatar a más sobrevivientes de un ferry en llamas cerca de la isla turística indonesia de Bali.

En esta imagen tomada de un video de la Agencia Nacional de Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), la tripulación de una embarcación de rescate observa una columna de humo después de que un ferry de pasajeros se incendió después de partir de la isla de Bali hacia la isla de Lombok, el miércoles 12 de agosto de 2026, en el estrecho de Lombok, Indonesia (BASARNAS via AP)
En esta imagen tomada de un video de la Agencia Nacional de Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), la tripulación de una embarcación de rescate observa una columna de humo después de que un ferry de pasajeros se incendió después de partir de la isla de Bali hacia la isla de Lombok, el miércoles 12 de agosto de 2026, en el estrecho de Lombok, Indonesia (BASARNAS via AP) AP

Rescatistas y embarcaciones que navegaban por la zona habían logrado salvar a 106 personas y luchaban por sacar a otras 25 del barco en llamas en medio de aguas agitadas, informaron las autoridades.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad de todos los pasajeros y miembros de la tripulación”, indicó Muhammad Hariyadi, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Mataram.

Señaló que las aguas agitadas, con olas de hasta 4 metros (13 pies), complicaban las labores de rescate.

El incendio comenzó alrededor de las 4:15 de la mañana mientras el ferry Putri Yasmin se dirigía del puerto de Padang Bai, en Bali, al puerto de Lembar, en la isla vecina de Lombok, según la oficina de búsqueda en Mataram, la capital provincial.

La agencia recibió un reporte de emergencia casi media hora después y desplegó de inmediato personal y embarcaciones de rescate.

Hariyadi señaló que el operativo de rescate contó con el apoyo de buques de la Armada de Indonesia, lanchas patrulleras y embarcaciones de rescate, además de un helicóptero para realizar un reconocimiento aéreo.

El ferry transportaba a 114 pasajeros y 17 tripulantes, precisó Hariyadi, refiriéndose a los datos del manifiesto de pasajeros difundidos por la autoridad portuaria de Padang Bai. El ferry también llevaba 44 vehículos y 53 motocicletas.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de transporte común. Los desastres son frecuentes, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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