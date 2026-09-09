Rescatistas buscan a 5 fotoperiodistas indonesios desaparecidos cerca del volcán Anak Krakatau

En esta imagen publicada por la Agencia Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) se ven rescatistas en una embarcación de goma durante la búsqueda de periodistas desaparecidos cuando cubrían la erupción del Anak Krakatau, en aguas de Anyer, Indonesia, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (BASARNAS via AP) AP

Una lancha rápida que transportaba a cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía de ruta perdió contacto tras partir de Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, con destino a la isla volcánica ubicada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra, indicó Al Amrad, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la provincia de Banten.

Amrad señaló que el último mensaje de la embarcación lo recibieron familiares de un periodista a bordo a las 6:13 de la tarde del lunes, en el que se decía que el grupo había llegado a las aguas alrededor de Anak Krakatau. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.

Los cinco periodistas indonesios trabajaban para la agencia estatal de noticias de Indonesia, Antara, la Agencia Anadolu de Turquía y varios medios locales y extranjeros.

Su última ubicación conocida estaba a unos 18,5 kilómetros (11,5 millas) de la costa. Los rescatistas, desplegados desde el martes, “aún no han podido establecer contacto con el grupo ni determinar su paradero”, afirmó Amrad.

La erupción inicial de Anak Krakatau terminó el domingo, pero ha continuado en forma intermitente con explosiones que expulsan lava, ceniza y material volcánico incandescente desde el cráter.

La erupción provocó cierres de aeropuertos el domingo y el lunes que interrumpieron casi 2.961 vuelos, incluidos 622 trayectos internacionales, y afectaron a unas 341.000 personas.

El gobierno también autorizó a las escuelas en las zonas afectadas por la ceniza volcánica a pasar temporalmente a las clases en línea para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.

Anak Krakatau, cuyo nombre significa “hijo de Cracatoa”, surgió de los restos del Cracatoa, cuya enorme erupción de 1883 destruyó en gran medida el volcán y desencadenó un periodo de enfriamiento global.

Una erupción de Anak Krakatau en 2018 provocó un tsunami que mató al menos a 430 personas en Sumatra y Java. El volcán se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia desde julio, y las autoridades han aconsejado a residentes, turistas y pescadores mantenerse al menos a 3 kilómetros (1,9 millas) del cráter activo.

Indonesia tiene más de 120 volcanes activos y con frecuencia registra erupciones debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico donde ocurre la mayor parte de la actividad sísmica mundial.

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Los periodistas de The Associated Press Fadlan Syam en Yakarta y Edna Tarigan en Surabaya contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP