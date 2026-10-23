Rescatan a personas desde techos de sus casas tras inundaciones en oeste de EEUU

La tormenta en South Fork, Colorado, el 23 de octubre del 2026. (Servicio de Rescates de South Fork via AP) AP

Las aguas anegaron decenas de viviendas en Utah mientras tornados arrancaron techos, derribaron árboles sobre casas y tumbaron líneas eléctricas en Arizona. Al menos una persona resultó herida.

Un número desconocido de personas fue rescatado en balsas, helicópteros y vehículos anfibios de la Guardia de Nuevo México, informó el portavoz del condado de San Juan, Devin Neeley.

“Estamos sacando a la gente de los techos y sacando a personas de casas que tienen 3 o 4 pies (1-1,5 metros) de agua dentro, y viene más agua”, informó Neeley.

Agregó que el cielo se estaba despejando, pero los ríos seguían creciendo y ya se habían superado los picos previstos.

“Esto es grave. Seguimos enviando agentes, mientras hablo, para sacar a la gente de sus casas ahora mismo. De hecho, nuestro jefe de policía está a punto de perder su casa hoy”, declaró Neeley.

A unas 600 viviendas se les indicó evacuar en Farmington, donde se cerraron áreas a lo largo del río San Juan, informó la portavoz de la ciudad, Gina Intoppa.

“Estamos, en cierto modo, con todo el personal disponible”, comentó Intoppa.

Farmington es la ciudad más grande de la región apodada "Four Corners" ("Cuatro Esquinas"), el único lugar en Estados Unidos donde confluyen cuatro estados: Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah.

En el sur de Colorado, las inundaciones fueron incluso peores de lo previsto y alcanzaron 1 metro (3 pies) más que una crecida de 100 años en el río San Juan ocurrida apenas un año atrás.

Antes del mediodía, rescatistas en un helicóptero estatal intentaban llegar a dos personas que quedaron varadas en una casa rodante tras intentar escapar de las aguas, informó el jefe policial del condado Archuleta, Mike Le Roux.

“Tenemos a dos adultos y tres perros que están lo mejor posible, encaramados en medio de un río dentro de un vehículo que está parcialmente sumergido”, expresó Le Roux.

Mientras tanto, las autoridades evaluaban quién más necesitaba ayuda, incluidos muchos cuyas viviendas no se inundaron, pero quedaron aisladas por las aguas.

“Tenemos daños catastróficos generalizados en la infraestructura estatal, la infraestructura del condado y la infraestructura privada. El volumen de agua no tiene precedentes”, apuntó Le Roux.

Añadió que, hasta el mediodía del viernes, no tenía conocimiento de muertes ni de lesiones graves, “la mejor noticia que podemos esperar”.

En el cercano condado Río Grande, remolques en un campamento quedaron rodeados por aguas altas y camiones estaban parcialmente sumergidos en otras zonas.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró una emergencia por desastre en 11 condados en respuesta a las fuertes lluvias e inundaciones en la parte suroeste del estado.

La ciudad de Hurricane, en el extremo suroeste de Utah, realizaba labores de limpieza tras declarar el jueves el estado de emergencia. Aguas de color marrón rojizo entraron y rodearon 80 viviendas en un vecindario y 50 vehículos recreativos en un parque de casas rodantes.

Entre las escenas surrealistas se vio un contenedor de carga que derivaba lentamente por una calle.

Las inundaciones no fueron inesperadas; fueron solo el episodio más reciente tras dos meses de fuertes lluvias que pusieron fin a un verano de sequía. Aunque partes del suroeste son rocosas, con poca vegetación, y por naturaleza son propensas a inundaciones repentinas, las lluvias recientes han facilitado inundaciones en todas partes, explicó Kate Abbott, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Junction, Colorado.

Se pronosticaban más lluvias durante el fin de semana.

“En este punto estamos saturados y no podemos recibir mucho más sin que haya inundaciones", manifestó Abbott. "Esta es la tercera o cuarta ronda de este tipo de humedad que hemos visto en tantas semanas”.

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McCormack reportó desde Concord, Nueva Hampshire. El corresponsal Dave Collins contribuyó con esta nota desde Hartford, Connecticut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP