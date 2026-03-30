americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rescatan a minero atrapado 4 días en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados el pasado miércoles al derrumbarse una estructura en el estado mexicano de Sinaloa fue rescatado con vida después de más de cuatro días bajo tierra, informaron el lunes autoridades.

Fue localizado en la madrugada, lo que elevó las esperanzas de los equipos de rescate, que continuan avanzando hacia el lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores.

“Estamos muy cerca de ellos, a escasos 15 metros ...de donde nos indicó la persona que rescatamos", declaró a medios locales Laura Velázquez, la coordinadora nacional de Protección Civil, aunque reconoció que los trabajos no son fáciles, porque el derrumbe provocó una rotura en una presa cercana y las galerías están enlodadas.

El percance ocurrió el pasado miércoles en la mina Minerales de Sinaloa del municipio de El Rosario, en el sur de ese estado del noroeste del país, con litoral en el Pacífico. Había 25 trabajadores al momento del derrumbe, pero 21 lograron salir en el momento.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el trabajo de los equipos de rescate, pese a la complejidad de trabajar a 300 metros (984 pies) de profundidad.

El Ejército, la Armada y diversos equipos especializados continúan con la búsqueda.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter