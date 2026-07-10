americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rescatan a estudiantes secuestrados por rebeldes islamistas en Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Los estudiantes secuestrados en mayo por rebeldes islamistas en el estado de Oyo, en el suroeste de Nigeria, fueron rescatados, informó el gobierno el viernes.

El portavoz del gobierno, Bayo Onanuga, no precisó el número total de estudiantes rescatados, pero las autoridades dijeron el 15 de mayo, en el momento de los secuestros, que más de 40 personas habían sido raptadas. Uno de los maestros secuestrados junto con los estudiantes fue asesinado poco después.

Onanuga indicó que ocho combatientes fueron detenidos como parte de la operación, mientras que un número no especificado de ellos fue abatido.

Los secuestros ocurridos en un estado del sur representaron una escalada de la crisis de seguridad del país, porque la mayoría de estos incidentes anteriormente habían ocurrido en el norte.

“Esta exitosa operación militar puso fin al asedio y al enfrentamiento de más de 50 días y brindó alivio a toda la nación y, en particular, a las familias afectadas”, afirmó en un comunicado el presidente de Nigeria, Bola Tinubu.

En la misma semana del secuestro en Oyo, decenas de niños fueron raptados en Borno, el epicentro de la crisis de seguridad de Nigeria.

Los secuestros en escuelas son comunes en Nigeria, donde grupos armados las atacan para presionar al gobierno y exigir rescates.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacados del día

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

Reaparece Roberto Robaina, excanciller cubano purgado por el PCC y hoy convertido en pintor

Reaparece Roberto Robaina, excanciller cubano purgado por el PCC y hoy convertido en pintor

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter