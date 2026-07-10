Rescatan a estudiantes secuestrados por rebeldes islamistas en Nigeria

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El portavoz del gobierno, Bayo Onanuga, no precisó el número total de estudiantes rescatados, pero las autoridades dijeron el 15 de mayo, en el momento de los secuestros, que más de 40 personas habían sido raptadas. Uno de los maestros secuestrados junto con los estudiantes fue asesinado poco después.

Onanuga indicó que ocho combatientes fueron detenidos como parte de la operación, mientras que un número no especificado de ellos fue abatido.

Los secuestros ocurridos en un estado del sur representaron una escalada de la crisis de seguridad del país, porque la mayoría de estos incidentes anteriormente habían ocurrido en el norte.

“Esta exitosa operación militar puso fin al asedio y al enfrentamiento de más de 50 días y brindó alivio a toda la nación y, en particular, a las familias afectadas”, afirmó en un comunicado el presidente de Nigeria, Bola Tinubu.

En la misma semana del secuestro en Oyo, decenas de niños fueron raptados en Borno, el epicentro de la crisis de seguridad de Nigeria.

Los secuestros en escuelas son comunes en Nigeria, donde grupos armados las atacan para presionar al gobierno y exigir rescates.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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