Rescatan al militar de EEUU desaparecido después de que Irán derribase un caza

En esta imagen proporcionada por Sepahnews, el sitio web oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní, se muestran los restos de un avión de transporte estadounidense derribado y dos helicópteros que participaban en una operación de rescate, según informó la televisión estatal iraní, en la provincia de Isfahán, Irán, en abril de 2026. (Sepahnews vía AP) AP

Un hombre mira a un edificio destruido en el complejo Gran Hosseiniyeh, que según las autoridades fue alcanzado por ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el martes en Zanyán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Una frenética operación de búsqueda y rescate de Estados Unidos se puso en marcha tras el choque del avión F-15E Strike Eagle el viernes, mientras Irán también prometía una recompensa para cualquiera que entregara al “piloto enemigo”. “Este valiente guerrero estaba detrás de las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con cada hora”, escribió Trump.

Trump dijo que el aviador está herido, pero “estará perfectamente bien”, y añadió que el rescate implicó “decenas de aeronaves” y que Estados Unidos había estado monitoreando su ubicación “las 24 horas del día, y planificando diligentemente su rescate”.

El avión de combate fue la primera aeronave de Estados Unidos que se estrelló en territorio iraní desde que comenzó el conflicto a finales de febrero.

Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos había “diezmado” a Irán y que terminaría la guerra “muy rápido”. Dos días después, Irán derribó dos aviones militares de Estados Unidos, lo que mostró los peligros persistentes de la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando.

La guerra comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y ha matado a miles de personas, sacudido los mercados globales, cortado rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible. Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles, lo que ha provocado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

El segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayó en Oriente Medio el viernes, según un funcionario de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para tratar una situación militar delicada. No estaba claro si la aeronave se estrelló o fue derribada, ni si Irán estuvo involucrado.

La prensa estatal iraní dijo que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por las fuerzas de defensa de Irán.

Trump renueva la amenaza

Trump renovó sus amenazas para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los envíos globales de energía que Teherán ha restringido mucho, para el lunes o enfrente consecuencias devastadoras, al escribir el sábado en una publicación en redes sociales: “Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando — 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”.

En respuesta a la amenaza de Trump, el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto de Irán, dijo a última hora del sábado que si se ataca la infraestructura iraní, “se les abrirán las puertas del infierno”, informó la prensa estatal. A su vez, el general amenazó toda la infraestructura utilizada por el ejército de Estados Unidos en la región.

Pero el portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores, Tahir Andrabi, dijo a The Associated Press que los esfuerzos de su gobierno para mediar un alto el fuego “van por muy buen camino”, después de que Islamabad afirmara la semana pasada que pronto albergaría conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que funcionarios iraníes “nunca se han negado a ir a Islamabad”.

Mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajaban para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

El compromiso propuesto incluye un cese de hostilidades para permitir un arreglo diplomático, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos y un diplomático del Golfo informado sobre el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir esfuerzos diplomáticos a puerta cerrada.

El estrecho de Bab el-Mandeb

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó a última hora del viernes una amenaza velada de interrumpir el tráfico a través de una segunda vía marítima estratégica en la región, Bab el-Mandeb.

El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por él pasa más de una décima parte del petróleo mundial transportado por mar y una cuarta parte de los buques portacontenedores.

“¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito a través del estrecho?”, escribió Qalibaf.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra.

En los estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se ha informado de 19 fallecidos y han muerto 13 miembros del servicio de Estados Unidos. En Líbano, han muerto más de 1.400 personas y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto diez soldados israelíes.

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Jon Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Samy Magdy desde El Cairo. Munir Ahmed en Islamabad; Dasha Litvinova en Tallin, Estonia; y Konstantin Toropin, Seung Min Kim, Will Weissert, Michelle L. Price, Lisa Mascaro y Ben Finley en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP