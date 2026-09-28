Rescatan a 40 personas luego que bote volcó al oeste de Puerto Rico; hay varios desaparecidos

La agencia indicó que se encontraron dos personas muertas, y que los sobrevivientes reportaron que había unas 60 personas a bordo.

Las labores de rescate continuaban la noche del lunes.

Los sobrevivientes pasaron más de 12 horas en el agua antes de que una embarcación que pasaba cerca de la isla de Mona los avistara el lunes alrededor del mediodía y llamara a las autoridades, lo que ayudó a rescatar a cuatro personas en ese momento.

La Guardia Costera señaló que la embarcación improvisada volcó a última hora del domingo tras una pelea en la que varias personas resultaron gravemente heridas con un machete, lo que llevó al grupo a lanzarse al agua sin chalecos salvavidas.

No estaba claro por el momento de dónde eran las personas. Una portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos comentó que no contaba con esa información.

Durante mucho tiempo, migrantes que huyen de la pobreza y la violencia han viajado desde la isla La Española, compartida por Haití y República Dominicana, hacia Puerto Rico y otras islas, navegando por el peligroso Pasaje de la Mona.

Muchos lo hacen en embarcaciones improvisadas que a veces vuelcan en aguas agitadas.

En junio de 2022, 11 niñas y mujeres haitianas fueron enterradas en Puerto Rico después de que la embarcación en la que viajaban volcara en aguas abiertas al noroeste del territorio de Estados Unidos.

La semana pasada, la policía en las Islas Turcas y Caicos detuvo una embarcación improvisada que transportaba a 60 migrantes haitianos, mientras que en junio otros 240 migrantes de Haití fueron detenidos cerca del archipiélago.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en Haití, donde se reportó la muerte de más de 3.050 personas de enero a junio, según estadísticas de la ONU.

Hombres armados controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas en la región central de Haití y otras partes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP