Republicanos se resisten a organizar comparecencias en Congreso sobre Irán y chocan con demócratas

Los republicanos en el Congreso han eludido hasta ahora el debate público sobre la guerra, incluso mientras los demócratas del Senado recurren a todas las herramientas a su alcance para exigir comparecencias de funcionarios del gobierno de Trump. Cada vez más frustrados, los demócratas amenazan esta semana con forzar una serie de votaciones sobre la guerra, con la esperanza de que el intento de entorpecer el calendario de votaciones del Senado empuje a los republicanos a actuar.

“No hemos tenido ninguna supervisión de lo que está haciendo el Ejecutivo mientras gastamos 1.000 millones de dólares al día, y no hemos logrado tener ningún debate o discusión realmente sustanciales”, afirmó el senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey.

El papel del Congreso en las deliberaciones es una cuestión no resuelta y de enormes consecuencias, dado que los legisladores tienen el poder de moldear el rumbo del conflicto a medida que aumentan los costos y las bajas. Hasta ahora, 13 miembros de las fuerzas armadas han muerto y se han gastado miles de millones de dólares, pero el presidente Donald Trump no ha buscado la aprobación del Congreso para atacar a Irán.

Al amanecer el 17º día del conflicto el lunes, los legisladores republicanos seguían mostrándose en su mayoría reacios a la idea de forzar rápidamente testimonios públicos ante el Congreso.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas la semana pasada que no esperaba comparecencias públicas específicamente sobre la guerra con Irán, aunque señaló que inevitablemente el tema surgiría en el ritmo habitual de testimonios sobre política y gasto militar.

“Nos han informado”, expresó Thune, republicano por Dakota del Sur, al señalar las sesiones informativas clasificadas del gobierno de Trump. Esas reuniones se han realizado a puerta cerrada y la mayoría de los legisladores se niega a revelar más que los temas generales tratados.

Thune también indicó que ha habido conferencias de prensa regulares del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ellos están “respondiendo a las preguntas difíciles que se les están haciendo”, sostuvo Thune.

Los presidentes republicanos de los comités que se ocupan de la seguridad nacional también han dicho que no tienen planes a corto plazo de celebrar audiencias específicamente sobre la guerra, aunque algunos reconocieron el valor de que los legisladores hagan preguntas.

El senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, argumentó que la serie habitual de comparecencias en el Capitolio brindaría a los legisladores abundantes oportunidades para preguntar.

“Vamos a ejercer una supervisión generosa, una supervisión exhaustiva”, declaró Wicker, republicano por Mississippi.

Algunos republicanos han puesto la vista en una esperada solicitud de presupuesto suplementario del gobierno de Trump para cubrir los costos de la guerra. Esa solicitud, sin embargo, probablemente aún esté a semanas de distancia y enfrenta un camino difícil en el Congreso.

Los demócratas han señalado que el Pentágono ya recibió fondos adicionales gracias a la ley emblemática de recorte de impuestos de los republicanos aprobada el año pasado, que financió prioridades del Partido Republicano, incluidas las del Pentágono.

Crece la inquietud de algunos republicanos

Aun así, empieza a notarse la agitación de unos pocos republicanos por la falta de respuestas de alto nivel del gobierno de Trump, especialmente mientras se preparan para una abultada factura de guerra por parte del gobierno.

“No quiero que simplemente me entreguen la factura del Departamento de Defensa diciendo esto es lo que va a costar”, dijo la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska. “Quiero que trabajen con nosotros”.

Añadió que era importante que los legisladores recibieran información tanto en sesiones informativas clasificadas como en audiencias públicas “para que el público también pueda entender mejor esto”.

Otro senador republicano del poderoso Comité de Asignaciones, John Kennedy, de Luisiana, salió furioso de una sesión informativa clasificada la semana pasada y dijo que había sido una “pérdida total de tiempo” porque los funcionarios no pudieron proporcionar las respuestas que sí podrían dar los principales miembros del gabinete.

Los republicanos han respaldado casi de manera uniforme la decisión de Trump de lanzar un ataque contra Irán, aunque muchos desconfían de un conflicto prolongado. Trump ha ido alternando distintos objetivos para la guerra, desde incapacitar la capacidad militar de Irán hasta exigir una “rendición incondicional”.

“Creo que tenemos que dejar que el objetivo se desarrolle todo lo que podamos, y si luego el esfuerzo se vuelve confuso sobre cómo llegar al objetivo, ese podría ser un buen momento para tener algunas comparecencias, pero es demasiado pronto”, dijo la senadora Cynthis Lummis, republicana de Wyoming.

Pero a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, los republicanos también son conscientes de que el apoyo público a la guerra sigue siendo tibio.

“Ojalá pudiéramos divulgar mucho de esto públicamente porque sería mucho más fácil explicárselo al pueblo estadounidense”, dijo el senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, y agregó que las sesiones informativas clasificadas eran necesarias para proteger a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos ahora que la guerra está en marcha.

Cómo podrían los demócratas forzar un debate

Los demócratas, por su parte, amenazan con hacer prácticamente todo lo que esté en su poder para llamar la atención sobre la guerra, aunque eso suponga forzar de forma reiterada votaciones que fracasen.

Un grupo de seis demócratas ha dicho que, a menos que se programen audiencias con Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios del gabinete, convocarán votaciones diarias sobre una serie de resoluciones de poderes de guerra que, de aprobarse, exigirían que Trump obtenga la aprobación del Congreso antes de llevar a cabo más ataques contra Irán. Resoluciones similares ya han sido rechazadas por ambas cámaras en el Congreso controlado por los republicanos.

Las votaciones, sin embargo, consumirían un tiempo valioso en el pleno del Senado y sentarían las bases para un debate sobre el conflicto justo cuando los republicanos del Senado planean dedicar gran parte de la semana a intentar aprobar la legislación prioritaria de Trump para imponer nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía para votar.

El grupo de senadores demócratas también insinuó que usaría otras tácticas para ralentizar el trabajo del Senado en otros asuntos.

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, dijo a los periodistas que, a menos que haya un compromiso para celebrar comparecencias públicas, “no vamos a permitir que el Senado siga con los asuntos como de costumbre. No vamos a permitir que se silencie al Senado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP