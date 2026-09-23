Republicanos invierten en sus bastiones tradicionales para frenar a demócratas en las legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras caen globos en la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Las campañas, desde Texas hasta Ohio y desde Alaska hasta Iowa, lidian con un electorado harto, descontento con el presidente y enfurecido por el alza vertiginosa de los precios del combustible impulsado por una guerra impopular. Aunque los republicanos cuentan con una abundancia de efectivo sin precedentes que podría inclinar la balanza en algunas contiendas, en general el ánimo es lúgubre de cara al tramo final de la elección, mientras las campañas intentan contrarrestar el palpable entusiasmo demócrata para mantener su estrecha ventaja en la Cámara de Representantes y el Senado este noviembre.

“Todo el mundo está cansado. Se ven los números de las encuestas. Todo el mundo está irritable por los precios de la gasolina”, comentó Jeanette Hoffman, estratega republicana de Nueva Jersey. “El partido en el poder está a la defensiva. Esto es un referéndum sobre los titulares del cargo”.

Tras la creciente presión sobre candidatos en riesgo en estados disputados, grupos afiliados al presidente Donald Trump finalmente comenzaron a liberar su reserva de dinero de campaña a principios de este mes, sumándose a comités republicanos que han acumulado una fortuna récord que eclipsa de forma drástica a sus rivales demócratas.

“Los republicanos tienen superioridad aérea. Los demócratas de la Cámara están tratando de ponerse al día con los recursos muy limitados que tienen”, afirmó Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso.

Pero el gasto subraya hasta qué punto los republicanos están a la defensiva.

Tres grupos alineados con Trump —MAGA Inc., No Going Back PAC y Safety and Affordability PAC— han gastado más de 163 millones de dólares en publicidad y minutos en antena desde el 1 de septiembre. Casi el 40% de ese dinero —más de 63 millones de dólares— se ha gastado en estados y distritos donde Trump ganó por 10 puntos porcentuales o más en la elección de 2024, según un análisis de The Associated Press de datos de AdImpact, que rastrea el gasto en medios y la compra de anuncios.

Eso incluye 12 distritos de la Cámara y tres estados con contiendas importantes para el Senado.

En Texas, los republicanos han gastado casi 107 millones de dólares en anuncios y reservas desde el inicio del mes para intentar apuntalar al fiscal general Ken Paxton, acosado por escándalos, en su contienda por el Senado de Texas contra el representante estatal demócrata James Talarico. El gasto, destinado a anuncios hasta el Día de las Elecciones, es casi cuatro veces el de los demócratas en un estado que Trump ganó por casi 14 puntos.

Más al norte, en Ohio, el gasto republicano para defender al senador Jon Husted ha superado los 152 millones de dólares, frente a 90 millones de dólares a favor del candidato demócrata Sherrod Brown, según AdImpact.

Terry Casey, estratega republicano de Ohio, señaló que tanto republicanos como demócratas están “más o menos en ascuas por las circunstancias nacionales y económicas”. El resultado, indicó, dependería de si los demócratas logran movilizar a los votantes.

Los demócratas compiten en estados republicanos

Estados que Trump ganó por amplios márgenes —como Texas, Iowa, Ohio y Alaska— se han convertido en algunos de los campos de batalla más competitivos en las elecciones de medio término.

La Casa Blanca incluso está invirtiendo tiempo en estados que no se consideraban competitivos desde hace años. El vicepresidente JD Vance viajó recientemente a Kansas para hacer campaña por el senador Roger Marshall, quien enfrenta un desafío del candidato demócrata Adam Hamilton.

Hamilton, fundador de la iglesia metodista unida más grande del país, recibió una entusiasta bienvenida de decenas de personas que abarrotaron una cafetería de Topeka para verlo el martes.

“En mis 50, 60 años en política, nunca he visto a un candidato que tenga este impulso”, manifestó Jim Ploger, un activista demócrata veterano de 82 años de Topeka, quien cree que Hamilton le da al partido “la mejor oportunidad que hemos tenido” de ganar un escaño en el Senado.

Vance también ha estado en Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte para reforzar a candidatos republicanos, mientras Trump también está recorriendo el país. La semana posterior a la inusual convención de media legislatura del partido en Dallas, viajó a Carolina del Norte para ofrecer un mitin con Michael Whatley, su expresidente nacional del partido. Los republicanos están cada vez más preocupados de que Whatley pueda quedarse corto en su contienda por el Senado contra el exgobernador demócrata Roy Cooper.

Hay más inquietud por Georgia, donde el representante Mike Collins intenta desbancar al senador demócrata Jon Ossoff. Aunque Ossoff comenzó el ciclo como el principal objetivo de los republicanos, Collins ha soportado semanas de titulares negativos sobre una investigación ética en la Cámara y las posturas nacionalistas blancas de su yerno.

“No creo que nadie espere que Collins gane”, dijo Tim Waters, presidente del Partido Republicano del condado de Peach. “¿Me gusta eso? No, no me gusta. Pero son los hechos”.

En Texas, funcionarios esperan que una enorme afluencia de dinero de última hora ayude a salvar a Paxton. El senador John Cornyn, quien perdió su primaria frente a Paxton después de que Trump se volviera contra él a principios de este año, no está tan seguro.

“Creo que va a ser muy duro, con muchos vientos en contra”, expresó. “Incluso en lugares como Texas, que son bastante republicanos, tenemos candidatos con defectos que creo que lo van a tener difícil”.

La portavoz del Comité Nacional Republicano, Natalie Baldassarre, indicó que el partido está centrado en la participación electoral y es muy consciente de la tendencia histórica según la cual el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de medio término.

“Tenemos dinero para gastar y no damos nada por sentado en este ciclo”, sostuvo. “Hay muchísimo en juego, y es lamentable que otras personas se sientan tristes y decaídas. Pero estamos haciendo todo lo posible para proteger y ampliar nuestras mayorías, así que seguimos a toda máquina”.

Funcionarios del partido se muestran más optimistas sobre las contiendas en Maine y Nueva Hampshire, donde la demócrata Kamala Harris ganó en 2024, y mantienen el optimismo sobre Michigan, donde Trump ganó por menos de dos puntos y donde el exrepresentante Mike Rogers se enfrenta al demócrata progresista Abdul El-Sayed.

Algunos republicanos piden el fin de la guerra

Algunos republicanos están tomando medidas para distanciarse de Trump, incluso mientras él insta a sus simpatizantes a votar como si su nombre estuviera en la boleta.

El representante Tom Tiffany y el representante John James, candidatos del partido a gobernador en Wisconsin y Michigan, respectivamente, se sumaron a los llamados para poner fin a la guerra en Irán.

“La guerra es terrible, y a nadie le gusta la guerra”, declaró James a los periodistas.

Mike Rogers, el candidato republicano al Senado por Michigan, difundió un anuncio en el que también pidió terminar la guerra. De pie en una tienda de comestibles, lamentó los altos precios y dijo que el gobierno debería suspender los impuestos a la gasolina y detener las exportaciones de diésel.

“La guerra con Irán tiene que terminar y terminar rápido”, afirmó Rogers. “Las familias de Michigan no pueden permitirse esperar”.

En Iowa, donde los republicanos intentan conservar el escaño del Senado que quedará vacante por el retiro de la senadora Joni Ernst, la representante Ashley Hinson, que está enfrascada en una contienda reñida contra el demócrata Josh Turek, expresó las mismas frustraciones.

“A los habitantes de Iowa los están asfixiando y no deberían tener que pagar la cuenta en la gasolinera o en la caja del supermercado por la guerra en Irán”, escribió en redes sociales. “Estas acciones para bajar los costos se necesitan cuanto antes, y la guerra debe llevarse a un final exitoso e inmediato”.

Hinson, sin embargo, no se sumó a dos colegas republicanos de Iowa en distritos disputados —los representantes Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks— al votar con los demócratas una resolución destinada a frenar la capacidad de Trump de continuar la acción militar sin la aprobación de los legisladores.

Quizá la ruptura más dramática con Trump vino de la representante Maria Elvira Salazar, una republicana que defiende su escaño en un distrito competitivo del sur de Florida con mayoría hispana. La semana pasada difundió un anuncio filmado frente a la Casa Blanca en el que criticó al presidente por ir “demasiado lejos” en política migratoria.

Otros han seguido eliminando referencias a Trump de sus sitios web. El más reciente fue el republicano Byron Donalds, que se postula a gobernador en Florida, quien recientemente renovó su sitio para que ya no incluya varias referencias destacadas a Trump y a su respaldo, según informó primero el Miami Herald.

"Es un entorno muy competitivo"

El portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle dijo que Trump “es el líder inequívoco, el mejor mensajero y un motivador sin igual para el Partido Republicano” y que “la elección nunca ha sido más clara: redoblar la apuesta por la agenda ganadora y de sentido común del presidente Trump o las políticas progresistas extremas y el obstruccionismo de los demócratas”.

Algunos republicanos reconocen que los votantes no están satisfechos.

“No deberíamos decir: ‘Oigan, todo está perfecto’, porque no lo está”, señaló el senador Bernie Moreno, de Ohio. “Pero miren lo que hemos hecho en 18 meses, y necesitamos dos años más para terminar el trabajo”.

El senador John Kennedy, de Luisiana, quien ha viajado por todo el país haciendo campaña por sus colegas, dijo que los demócratas parecían tener el entusiasmo de su lado en las elecciones de medio término, y sostuvo que su partido necesitaba hablar con franqueza al país.

“No puedes mirar a los estadounidenses a los ojos y decir: ‘No le crean a sus chequeras mentirosas’”, afirmó. “El aumento del costo de vida es real”.

También dijo que los votantes están “confundidos sobre la guerra” y que “no entienden cómo vamos a salir”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, fue mesurado en su evaluación el martes.

“Bueno, tengo esperanza, obviamente, pero también soy realista”, expresó. “Es un entorno muy competitivo”.

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Colvin informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Mike Catalini en Morrisville, Pensilvania; Bill Barrow en Atlanta; Thomas Beaumont en Des Moines, Iowa; John Hanna en Topeka, Kansas; y Mary Clare Jalonick, Steven Sloan y Joey Cappelletti en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP