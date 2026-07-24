República Dominicana inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Jandy Ventura y Miriam Cruz cantan en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el viernes 24 de julio de 2026 en Santo Domingo (AP Foto/Fernando Vergara) AP

La capital dominicana alberga estos juegos regionales por tercera vez tras hacerlo en 1974 y 1986.

La competencia multideportiva regional más antigua del mundo, que comenzó con la edición de México 1926, se extenderá hasta el 8 de agosto.

“Nos convoca un siglo de sueños, de esfuerzos compartidos y de amistad entre los pueblos. Hace 100 años comenzó esta maravillosa aventura cmopartida dotada de un mensaje de paz”, recalcó Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, el ente organizador de los juegos. "Fue en Mexico en 1926 donde ahí nacieron y de donde sale de sus milenarias pirámides de Teotihuacán, el fuego que simboliza una tradición y que nos ha unido por un siglo".

“Hoy comienza el segundo siglo y comienza en esta tierra, la tierra que alberga por tercera ocasion somos custodios de este legado”, añadió Mejía Oviedo, quien culminó su discurso de la forma más caribeña posible: bailando un merengue en el estrado.

El presidente dominicano Luis Abinader declaró después la inauguración formal en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en honor al legendario velocista dominicano que fue campeón de los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Londres 2012.

Se ha invertido el equivalente de 154,2 millones de dólares para montar los juegos, remodelando 16 instalaciones deportivas, según las autoridades.

Esta edición fija un récord para la justa con un programa que incluye 40 deportes. El calendario incluye disciplinas como ajedrez y patinaje artístico, además de los debuts del netball y los e-sports.

México intentará repetir en el primer lugar del cuadro de medallas tras conquistar 353 medallas, incluyendo 145 oros en San Salvador 2023. Los abanderados mexicanos fueron el medallista olímpico de clavados Juan Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez.

Colombia asoma como principal rival de México, apelando a su fortaleza en ciclismo, patinaje de velocidad, halterofilia y atletismo. Atrapó 244 medallas, 87 de oro, en San Salvador.

La anterior edición marcó la primera ocasión que Cuba, la otrora gran potencia de la región, quedó fuera de los primeros dos puestos del medallero. Fue tercera con 196 medallas, 74 de oro.

Los anfitriones dominicanos quieren destacarse y tendrán como principal carta a Marileidy Paulino, la campeona olímpica de los 400 metros y que esta temporada se mantiene invicta en la Liga Diamante con victorias en Doha, París, Mónaco y Londres.

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FUENTE: AP