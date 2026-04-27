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Reportan posible piratería en la captura de un carguero frente a Somalia, el 2do secuestro en días

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Un carguero que transportaba cemento y enarbolaba la bandera de San Cristóbal y Nieves fue secuestrado frente a la costa de Somalia, indicó el lunes un funcionario local de seguridad marítima.

El barco fue capturado frente a la localidad costera de Garacad, en la región somalí de Puntlandia, según un oficial de operaciones de la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

El incidente también fue reportado por la oficina militar británica de Operaciones de Comercio Marítimo, que reportó un secuestro a seis millas náuticas al noreste de Garacad.

La embarcación había zarpado de Egipto y se dirigía a la ciudad portuaria keniana de Mombasa. No fue posible verificar cuántas personas iban a bordo. El funcionario de Puntlandia indicó que nueve piratas abordaron y tomaron el control del buque.

Este es el segundo incidente en menos de una semana; el miércoles un petrolero fue capturado en aguas frente a Puntlandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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