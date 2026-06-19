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Reportan choque de 2 trenes al norte de Londres

LONDRES (AP) — Las autoridades británicas atendían un reporte de una colisión entre dos trenes en el área de Bedford, al norte de Londres, el viernes, informó la policía.

Los equipos de Bedfordshire Fire and Rescue acudían al lugar del incidente, reportado a las 6:45 de la tarde.

Un video publicado en redes sociales mostraba un tren Luton Airport Express dañado, en posición vertical sobre las vías, y a personas que parecían ser pasajeros sentadas y de pie en un campo a un lado.

East Midlands Trains indicó que “los servicios de emergencia están atendiendo un incidente entre London St Pancras y Leicester” en el centro de Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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