Reportan choque de 2 trenes al norte de Londres

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Los equipos de Bedfordshire Fire and Rescue acudían al lugar del incidente, reportado a las 6:45 de la tarde.

Un video publicado en redes sociales mostraba un tren Luton Airport Express dañado, en posición vertical sobre las vías, y a personas que parecían ser pasajeros sentadas y de pie en un campo a un lado.

East Midlands Trains indicó que “los servicios de emergencia están atendiendo un incidente entre London St Pancras y Leicester” en el centro de Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP