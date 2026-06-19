Reportan 51 muertos o desaparecidos en naufragio de embarcación con migrantes al norte de Libia

Compartir en:









Diez migrantes sobrevivieron al naufragio, que ocurrió el 12 de junio en el mar Mediterráneo, frente a la parte oriental del país norteafricano, según el grupo Abreen, que rastrea los movimientos de migrantes en el este de Libia.

El grupo indicó que se recuperaron 11 cuerpos y otras 40 personas siguen desaparecidas.

Fue la tragedia más reciente en esta parte del mar Mediterráneo. La costa libia es uno de los principales puntos de partida para migrantes del norte de África que intentan llegar a las costas europeas en busca de una vida mejor. Los traficantes los hacinan en botes pequeños e inseguros, y miles mueren durante la peligrosa travesía marítima.

La guardia costera libia y la Media Luna Roja en la ciudad oriental de Tobruk informaron que recuperaron cuerpos que comenzaron a llegar a la orilla en las últimas 24 horas. La guardia costera publicó imágenes en las que se ve a equipos de rescate trasladando cadáveres en bolsas blancas hasta la playa.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se reportó que más de 800 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central entre el 1 de enero y el 16 de mayo de este año. El año pasado, señaló, más de 1.300 migrantes fallecieron o desaparecieron en esa ruta.

En los últimos años, Libia se ha consolidado como el principal punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio, pese a que el país quedó sumido en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató a su autócrata de larga data, Muamar Gadafi, en 2011.

En los últimos años, los traficantes de personas se han beneficiado del caos en Libia, introduciendo de contrabando a migrantes a través de las extensas fronteras del país, que comparte con seis naciones. Por lo general, los migrantes se ven obligados a navegar en embarcaciones abarrotadas y mal equipadas, incluidas lanchas inflables. Quienes son interceptados y devueltos a Libia son recluidos en centros de detención administrados por el gobierno, plagados de abusos, entre ellos trabajo forzado, golpizas, violaciones y tortura —prácticas que equivalen a crímenes de lesa humanidad, destacan investigadores comisionados por la ONU. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP